Gruppo Illva Saronno: Marco Ferrari è il nuovo Ceo

Gruppo Illva Saronno, nominato Marco Ferrari nuovo Ceo

Marco Ferrari sarà il nuovo CEO del Gruppo Illva Saronno a partire dal prossimo primo ottobre. Il manager approda all’interno della realtà da oltre 320 milioni di euro di fatturato dopo l’esperienza in Gruppo Montenegro, dove ha ricoperto la posizione di amministratore delegato dal 2014 al 2023. In precedenza, Ferrari aveva lavorato in realtà quali Bacardi, Fratelli Branca e Stoli Group.

"Siamo fiduciosi che, sotto la sua guida, Illva Saronno continuerà la sua crescita e capitalizzerà su quanto è stato realizzato finora sotto la guida di Aldino Marzorati, che a nome di tutto il consiglio di amministrazione ringrazio per quanto ha fatto per il gruppo", afferma la famiglia Reina, proprietaria dell’azienda. "Per quasi 20 anni ha affiancato Augusto Reina, storica guida del gruppo, dando un grande contributo alla crescita nel mondo dei nostri brand, per poi diventare il primo CEO esterno alla famiglia Reina".

Il Gruppo Illva Saronno produce e distribuisce in più di 160 Paesi il Disaronno Originale, le marche Tia Maria e The Busker Irish Whiskey, i vini Corvo, Florio e Duca di Salaparuta e semilavorati per gelaterie con le marche di Disaronno Ingredients. Lo scorso anno, il gruppo ha riportato un fatturato di 321,9 milioni di euro (+18,5%) e un utile netto consolidato di 38,8 milioni di euro (+25,4%).