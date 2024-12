Gruppo Tremagi: Illumia ed E-Wide ottengono importanti certificazioni di qualità e gestione energetica

Gruppo Tremagi, Illumia ed E-Wide ricevono certificazioni di qualità: un ulteriore riconoscimento di eccellenza e affidabilità nel settore energetico

Illumia ed E-Wide, entrambe parte del Gruppo Tremagi, celebrano traguardi significativi in termini di qualità e affidabilità operativa, consolidando la loro leadership nel settore energetico grazie al conseguimento di importanti certificazioni. Illumia ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 9001, rilasciata da Bureau Veritas, che attesta l'efficacia del sistema di gestione della qualità dell'azienda. Questo riconoscimento internazionale è la conferma dell'impegno di Illumia nel garantire processi aziendali di alto livello, puntando sulla soddisfazione del cliente, il miglioramento continuo e il coinvolgimento del personale.

"Il raggiungimento della certificazione ISO 9001 rappresenta un importante passo avanti nel nostro percorso di crescita. È una conferma dell’attenzione che dedichiamo quotidianamente alla qualità e alla fiducia verso clienti e partner", ha dichiarato Valeria Giacomoni, Executive Vice President del Gruppo Tremagi.

Non è solo Illumia a essere stata premiata con una certificazione di alto valore. E-Wide, la società ESCo del Gruppo Tremagi, ha ottenuto la certificazione SOA nella categoria OG9, Classifica I, che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica. Questo riconoscimento si aggiunge ad altri importanti attestati che evidenziano la competenza e la qualità di E-Wide, tra cui la certificazione ISO 9001, la Certificazione ESCO e la certificazione di alcuni dipendenti, ai sensi della UNI CEI 11339, come esperti in gestione dell'energia.Questi successi sono tappe fondamentali nel percorso di crescita delle due aziende, che continuano a rafforzare il proprio impegno nel fornire soluzioni energetiche di alta qualità, affidabili e sostenibili, consolidando la loro posizione di leadership nel settore.