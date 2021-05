Hippocrates avvia nelle sue farmacie la campagna vaccinale contro il Covid-19

Hippocrates Holding, società per azioni che da maggio 2018 investe con successo nel settore italiano delle farmacie e che controlla a oggi circa 200 farmacie in tutto il Nord Italia, contribuisce attivamente al Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 con l’adesione di diverse farmacie della rete alla campagna vaccinale.

Le prime somministrazioni inizieranno già da questa settimana in Valle d’Aosta presso la farmacia Breuil Cervinia. A queste seguiranno progressivamente nelle prossime settimane le altre farmacie aderenti per arrivare a circa l’85% della rete. I farmacisti della rete hanno già completato o stanno completando i programmi specifici e i moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di Sanità, come previsto dal decreto legge "Sostegni" e tutte le strutture coinvolte stanno adottando le misure previste per l'esecuzione delle sedute vaccinali, e per garantire la sicurezza degli assistiti.

Hippocrates può dunque far leva sulla capillarità della sua rete di farmacie, attraverso cui punta a raggiungere anche i centri più piccoli garantendo un servizio fondamentale per le comunità locali. Si tratta di un valore aggiunto fondamentale con cui la società può contribuire a dare una spinta ulteriore all’accelerazione della campagna vaccinale nazionale.

Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, CEO e co-fondatori di Hippocrates Holding, hanno commentato: “Vogliamo partecipare attivamente alla ripartenza del Paese e la campagna vaccinale è lo strumento più potente che abbiamo contro il Covid-19. Sin dall’inizio abbiamo investito sul rafforzamento della territorialità e sui piccoli centri perché crediamo che la farmacia sia il primo presidio sanitario nazionale a disposizione dei cittadini. Aderendo alla campagna vaccinale nazionale puntiamo a garantire un servizio fondamentale alle comunità di riferimento e a fare la nostra parte per la ripartenza in sicurezza del Paese”.