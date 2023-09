IEG, Sigep 2024: già venduto il 90% degli spazi espositivi

IEG: la 45esima edizione di Sigep si preannuncia un successo, il 90% degli spazi espositivi è già stato venduto

Si avvicina a grandi passi Sigep - The World Dolce Expo, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), la cui 45esima edizione si terrà dal 20 al 24 gennaio prossimi alla fiera di Rimini. L’appuntamento, riferimento per il mondo del foodservice dolce, sarà vetrina delle eccellenze legate alle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato. Tante le innovazioni del settore tra i padiglioni, accompagnate dalle ultime tendenze in tema di consumo e di nuovi format per i locali.

Le filiere di Sigep saranno rappresentate nei 28 padiglioni della fiera con un layout rinnovato e funzionale alla visita di buyer e operatori, con oltre 1.200 brand espositori che occuperanno i 129 mila metri quadrati del quartiere espositivo, il 90% dei quali già venduti. Grazie alla collaborazione con le Associazioni artigiane e industriali di settore, le associazioni nazionali e globali dei Maestri gelatieri e pasticcieri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè, Sigep 2024 favorirà nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti sui mercati stranieri. Tutto a partire dalle novità di prodotto nei diversi settori, gli ultimi trend dal packaging alle tecnologie legate a macchinari e impianti, con un’attenzione particolare ai temi attuali che coinvolgono la gestione dell’impresa e del personale. Ampio spazio anche alle tematiche della sostenibilità, cultura del prodotto e sviluppo del marketing, fino all’innovazione digitale.

La proiezione internazionale di Sigep si intensifica a ritmo serrato: lo conferma la recente espansione verso i mercati asiatici, che ha visto nel corso del 2023 l’apertura strategica al mercato cinese con Sigep China, nella città di Shenzhen e il lancio di Sigep Asia su Singapore. Il rinnovato e implementato supporto dell’Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane esalterà esponenzialmente la già nutrita rappresentanza di buyer attesi a gennaio a Rimini. Qui troveranno un fitto programma dedicato per incontrare le aziende top del settore la cui presenza da sempre anima Sigep.

Internazionalità in primo piano anche nella “Vision Plaza”, dove i talk programmati forniranno indicazioni sugli aspetti più competitivi del business internazionale del dolce artigianale, così come sui temi di più pressante attualità: sviluppo sostenibile, formazione, tecnologia.