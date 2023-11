Il Salone dei Pagamenti ABI: volge al termine l’VIII edizione

ABI: conclusa l’VIII edizione de Il Salone dei Pagamenti

Venerdì 24 novembre è giunta a conclusione l’VIII edizione de Il Salone dei Pagamenti, evento di straordinaria rilevanza organizzato da ABI e a cui hanno aderito i maggiori leader del mercato dei pagamenti digitali, presentando le proprie soluzioni innovative e contribuendo allo svolgimento di talk e approfondimenti di grande interesse e importanza.

Il Salone dei Pagamenti ha messo quest’anno al centro del dibattito la "payvolution", cercando di rispondere alla domanda relativa al futuro dei pagamenti digitali. I più grandi professionisti del settore bancario hanno condiviso le proprie opinioni ed esperienze attraverso conferenze, workshop, eventi e sessioni di networking.

A fare da cornice, l'Allianz MiCo di Milano, che ha offerto spazi espositivi ampi e appositi stand dove i partecipanti hanno potuto esplorare in prima persona le ultime innovazioni in termini di strumenti di pagamento, sempre più intelligenti, innovativi e sostenibili.

L’intervista di affaritaliani.it a Rita Camporeale, Direttore Centrale Responsabile del Servizio Sistemi di pagamento dell’ABI

“Quest’anno siamo partiti dall’Euro digitale: il 28 giugno la Commissione europea ha pubblicato una bozza di regolamento che va a inquadrare, anche normativamente, una possibile emissione di euro digitale nel futuro”, ha spiegato Rita Camporeale ai microfoni di affaritaliani.it, raccontando le novità esplorate nel corso di quest’ultima edizione del Salone, appena conclusa.

“Abbiamo affrontato poi il tema relativo a un testo quasi definitivo: il regolamento sui pagamenti istantanei, che obbligherà banche e prestatori di servizi di pagamento ad offrire a tutta la clientela, e tramite tutti i canali, pagamenti istantanei, e siamo passati al resto del pacchetto normativo pubblicato il 28 di giugno”, ha proseguito Camporeale. “Da un lato, abbiamo quindi la revisione della PSD2, un nuovo regolamento che va a definire diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi di pagamento, e una direttiva, la PSD3, che va a inquadrare nello stesso ambito istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, armonizzando le regole. Accanto a questo pacchetto, ne troviamo uno dedicato alla finanza digitale: un regolamento per l’accesso ai dati finanziari che vanno oltre i dati già regolamentati nella PSD2”.

Altri aspetti indagati sono stati quello dell’intelligenza artificiale, che prevede norme europee in fase di definizione, e altri temi come i pagamenti internazionali: “Sin dalla presidenza G20 dell’Italia abbiamo avuto l’indicazione di alcuni obiettivi intermedi da raggiungere per il 2027: costo, trasparenza, velocità dei pagamenti internazionali. Abbiamo quindi riflettuto sul modo migliore per raggiungere insieme, banche centrali e industria, questi scopi”.

“Accanto a questo ampio spettro regolamentare, il Salone si è dedicato molto alle iniziative del settore, a come migliorare l’esperienza degli utenti e soprattutto come parlare di questi temi alle giovani generazioni e ai nuovi players del mercato, che sono in particolare le fintech. Un intero piano espositivo del Salone dei Pagamenti di quest’anno è stato dedicato all’Agorà del futuro, a imprenditori giovani e alle innovazioni che le fintech italiane possono apportare a questo settore”, ha concluso Camporeale.