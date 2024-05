iliad annuncia l’arrivo degli smartphone Samsung sul sito web

Iliad, sul sito web arrivano gli smartphone Samsung: per gli utenti disponibile una promozione fino all'11 giugno

iliad ha siglato una nuova partnership con Samsung. L'operazione amplia ulteriormente l’offerta device di iliad, proponendo sul sito web dell'operatore una gamma di prodotti che vanno dalla la serie Galaxy A, fino ai top di gamma con la serie Galaxy S. Tra i modelli Samsung disponibili troviamo anche il Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 che si distinguono nel mercato per l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale Galaxy AI. Questa funzionalità mira a semplificare e migliorare numerose esperienze di utilizzo, dalla traduzione di testi e chiamate al miglioramento dei contenuti fotografici e alla ricerca di informazioni online. Tutti i modelli disponibili sono proposti in varie colorazioni e offrono diverse opzioni di spazio di archiviazione per soddisfare le esigenze più diverse degli utenti.

Per celebrare l’arrivo di questa serie smartphone sullo store online dell’operatore, è disponibile una promozione dedicata solo agli utenti iliad: per chi acquista un dispositivo della famiglia Galaxy S24 o Galaxy A55 5G, il modello con lo spazio di archiviazione maggiore viene proposto allo stesso prezzo del corrispondente con storage inferiore.

La promozione è valida fino all’11 giugno. Inoltre, fino al 9 giugno con l’acquisto di alcuni modelli Samsung è possibile ricevere un omaggio. L’acquisto degli smartphone è disponibile per tutti gli utenti iliad che hanno sottoscritto un’offerta. È possibile pagare con rate a tasso zero e senza anticipo grazie all'opzione di finanziamento Findomestic. Gli utenti possono scegliere tra due opzioni di dilazione, 12 o 24 mesi, a seconda delle proprie esigenze. Il processo di acquisto e richiesta di finanziamento è semplice e avviene completamente online. Una volta completato l'acquisto e ricevuta l'approvazione della finanziaria, il nuovo smartphone verrà spedito direttamente a casa. È anche possibile acquistare il prodotto con pagamento in un’unica soluzione.