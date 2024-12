Iliad: la chiarezza al centro della campagna natalizia, tra ironia e la magia di Babbo Natale

Iliad, lanciata la campagna di Natale 2024: al centro la chiarezza dell’offerta che lascia i clienti senza pensieri per godersi le feste

Iliad ha presentato la sua campagna di Natale 2024, un'iniziativa che riflette i valori cardine del brand per celebrare l'atmosfera unica di questo periodo dell'anno. Avviata a inizio dicembre con una fase creativa unbranded su OOH e stampa, la campagna ora si rivela pienamente al pubblico.

Al cuore della campagna c’è un’idea semplice ma incisiva: “L’offerta è chiara, puoi solo farti domande su tutto il resto”. Natale diventa così il momento perfetto per liberare la mente e divertirsi con i pensieri più stravaganti e ironici sulla figura di Babbo Natale e tutto il mondo che lo circonda.

Grazie alla tranquillità e alla trasparenza che iliad garantisce ogni giorno con le sue offerte, è possibile lasciarsi trasportare dalla fantasia, senza preoccupazioni sulla propria offerta telefonica, senza brutte sorprese e con un prezzo mensile bloccato per sempre.

“Perché fa i regali a tutto il mondo e nessuno li fa a lui?”, “Gira il mondo in una notte senza avere il jet lag?” e ancora “Si veste sempre di rosso perché è winter deep?”. Queste le domande che uniscono il tono ironico e diretto del brand al valore della chiarezza e alla figura di Babbo Natale. A Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono state presentate anche delle versioni legate al territorio, per avvicinarsi ancora di più al pubblico delle città: quando va a Roma “Con tutto ‘sto traffico dove parcheggia la slitta?” e girando per Firenze “Sentire tutti questi “babbo” non lo confonde?”.

Ad arricchire ulteriormente la campagna anche la collaborazione con The Jackal per la realizzazione di contenuti social ironici e coinvolgenti. Attraverso reel e Instagram stories, il collettivo artistico esplora il valore della chiarezza tra assurde challenge natalizie e reazioni sincere a regali indesiderati.

La campagna sarà visibile fino a fine dicembre su OOH e DOOH delle principali città italiane, online e sulla stampa, e sui canali social e negli store ufficiali di iliad. Inoltre, il brand è live su TV, CTV, Radio e Digital Audio con lo spot dedicato all’offerta FLASH 210.