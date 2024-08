iliad è Innovation & Technology Partner della Lega Serie A

iliad Innovation & Technology Partner della Lega Serie A: l'operatore porta la sua innovazione e trasparenza al cuore del calcio italiano

iliad, da sempre riconosciuta nel settore delle telecomunicazioni per la chiarezza e la trasparenza dei propri servizi e offerte, scende in campo al fianco della Lega Serie A. iliad è il nuovo Innovation & Technology Partner del massimo campionato italiano di calcio.

iliad, arrivata in Italia nel 2018, è cresciuta costantemente conquistando la fiducia di oltre 11 milioni di utenti grazie ad una semplice ma fondamentale promessa di trasparenza e chiarezza. L’operatore telefonico ha scelto di investire nella qualità dei propri servizi, a partire dalla costruzione di una rete mobile proprietaria di ultima generazione, con oltre 4,5 miliardi di euro investiti; gli investimenti di iliad in Italia hanno generato un ritorno di oltre 10 miliardi di euro sulla produzione nazionale, con oltre 83.000 posti di lavoro (diretti, indiretti e indotti).

iliad ha scelto di proporre servizi di connettività all’avanguardia – non è un caso che l’operatore abbia deciso di investire e offrire solo in tecnologia FTTH, la fibra pura con le maggiori perfomance possibili – per portare la migliore tecnologia ai propri utenti. Il calcio, lo sport più amato dagli italiani, è in continua evoluzione e la Serie A è un campionato all'avanguardia, in cui la crescente attenzione verso i tifosi per rendere la loro esperienza sempre più coinvolgente e spettacolare passa anche attraverso l’adozione di tecnologie innovative come il Goal Line Technology (GLT), che determina con precisione se la palla ha varcato la linea di porta eliminando ogni dubbio sull’effettivo gol, e il Video Assistant Referee (VAR), che consente di rivedere in tempo reale le azioni dubbie.

Proprio come iliad, che ha sempre messo al centro la trasparenza e l'equità nelle sue offerte, la Serie A dimostra un impegno costante nell’utilizzo della tecnologia per garantire la massima correttezza sul campo. Questa sinergia di valori è la base della partnership con Lega Serie A: iliad condivide l’obiettivo di portare la tecnologia al servizio dello sport e degli appassionati nei momenti cruciali della partita in cui verità e trasparenza sono fondamentali ad analizzare le azioni di gioco in modo oggettivo e immediato. Il centro tecnologico della lega Serie A di Lissone, cuore pulsante della tecnologia VAR in Serie A, sarà rinominato iliad International Broadast Centre.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Lega Serie A. Il calcio è un linguaggio universale che connette le persone e come iliad vogliamo essere vicini a tutti gli appassionati e tifosi della Serie A”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia. “Con i nostri servizi raggiungiamo oltre 11 milioni di persone e vogliamo farlo sempre di più rimanendo fedeli ai nostri valori di chiarezza e trasparenza. E quale modo migliore per farlo se non attraverso lo sport che unisce tutti gli italiani?"

Infine, l’operatore presenterà anche il premio Goal Of The Month presented by iliad della Lega Serie A, un riconoscimento mensile per celebrare il goal più bello del mese segnato in Serie A.