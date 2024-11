Iliad in crescita nel III trimestre: fatturato a 843 milioni e nuovo Advisory Board

Iliad annuncia i risultati del terzo trimestre 2024: fatturato pari a 843 milioni di euro e 11 milioni di utenti attivi

Iliad prosegue la sua espansione nel mercato italiano chiudendo il terzo trimestre del 2024 con risultati in crescita e una performance finanziaria solida. Il fatturato ha raggiunto i 843 milioni di euro, registrando un incremento del 10,4% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Anche l'EBITDAaL ha mostrato un significativo balzo in avanti, attestandosi a 232 milioni di euro, rispetto ai 189 milioni di euro di settembre 2023. Sul fronte degli utenti, il saldo netto nel segmento mobile ha toccato quota 11,447 milioni, con un aumento di 162.000 nuovi clienti rispetto al secondo trimestre.

Il segmento della rete fissa conta ora 316.000 utenti, in crescita di 36.000 rispetto al trimestre precedente, dimostrando un solido potenziale di acquisizione in entrambi i settori. Al 30 settembre, l’operatore registra 11 milioni e 447 mila utenti attivi mobile, confermandosi leader per saldo netto di utenti mobile per il 26° trimestre consecutivo, con un incremento di 162 mila utenti rispetto al 30 giugno 2024.

Nel segmento mobile, Iliad ha visto raddoppiare il suo free cash flow operativo nei primi nove mesi dell’anno, più che coprendo gli investimenti effettuati per far crescere la base di utenti in fibra. Infatti, nel segmento fiber-to-the-home (FTTH), Iliad chiude il terzo trimestre raggiungendo i 316 mila utenti, con un aumento di 36 mila utenti netti rispetto al secondo trimestre dell’anno. La crescita di Iliad è confermata anche dal rafforzamento delle sue quote di mercato, come attestato dall’ultimo Osservatorio AGCOM sulle telecomunicazioni di ottobre 2024.

Al 30 giugno 2024, Iliad si conferma l’operatore con la maggiore crescita in termini di Market share per le SIM Human, raggiungendo il 14,4%, con un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche nel segmento FTTH del mercato fisso, nel primo semestre 2024 Iliad è l’operatore che ha registrato la crescita maggiore, arrivando al 5,4%. Risultati altrettanto positivi per il Gruppo Iliad che ha mantenuto la sua posizione di leader europeo in termini di crescita dei ricavi e si conferma quinto operatore in Europa con 50 milioni e 211 mila utenti, in aumento di 377 mila rispetto allo scorso trimestre.

Grazie alla redditività in forte aumento e alla generazione di flussi di cassa in accelerazione, la struttura finanziaria del Gruppo continua a rafforzarsi: i primi nove mesi dell’anno si chiudono con un fatturato di 7,5 miliardi di euro, in crescita del 9,7% rispetto ai primi nove mesi del 2023. In aumento anche l’EBITDAaL di Gruppo: 2,89 miliardi di euro, +13,6% rispetto a quanto registrato al 30 settembre 2023. A conclusione di questi primi 9 mesi, il Gruppo mantiene l’obiettivo di raggiungere 10 miliardi di euro di fatturato entro il 2024.

Iliad, sempre orientata al futuro e pronta a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione, annuncia oggi tre nuovi ingressi nel proprio Advisory Board. Istituito nel 2021, il Board è stato concepito per contribuire alla definizione di strategie aziendali in termini di posizionamento, comunicazione e sostenibilità, contribuendo così a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’azienda nel panorama delle telecomunicazioni in Italia.

Con un approccio moderno di governance e orientato al trasferimento di competenze e know-how, Iliad ha deciso di introdurre un meccanismo di rinnovo in due step del board, con tre nuovi ingressi quest’anno e tre il prossimo anno. Iliad ringrazia Davide Dattoli (Founder ed Executive Chairman di Talent Garden), Innocenzo Genna (Avvocato e Cofounder di Digit@lians) e Antonio Perrucci (Direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale (Astrid-LED) e docente LUMSA) per l’impegno e la passione profusi nei primi tre anni di vita del Board e per tutti i progetti in cui sono stati attivamente impegnati. Davide, Innocenzo e Antonio continueranno a far parte della comunità Iliad, portando avanti il loro impegno di mentori a fianco della prima classe di Iliadship.

Fanno il loro ingresso nel Board di Iliad Luisa Torsi - Professoressa Ordinaria di Chimica presso l’Università di Bari e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nel 2021 ha ricevuto la Medaglia Wilhelm Exner, che l’Associazione degli Industriali Austriaca ha conferito anche a 23 premi Nobel, tra cui Guglielmo Marconi; Tommaso Valletti - Professore di Economia all’Imperial College di Londra, è stato Chief Competition Economist della Commissione Europea; Francesca Reich – Membro del CdA di Banca Mediolanum e di Tinexta, già CEO dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I nuovi membri si affiancano a Barbara Cominelli (CEO di JLL Italy), Maria Latella (Giornalista de Il Sole 24 Ore e Rai) e Francesco Profumo (Professore Ordinario del Politecnico di Torino e Presidente di Isybank). I sei membri del Board partecipano attivamente a progetti nell’ambito dell’innovazione e dell’educazione, accompagnando così l’azienda nel suo percorso verso un paradigma di business che generi valore positivo per le persone, per il pianeta e per la società.

Al termine di una collaborazione ricca di successi, Iliad esprime la propria gratitudine ai membri uscenti del Board, che per tre anni hanno affiancato l’azienda nel suo cammino di crescita verso un futuro sempre più connesso e innovativo: “In un mercato molto competitivo e in grande trasformazione, Iliad si conferma l’operatore con maggiore crescita, sia nel mobile che nel fisso. La nostra strategia si fonda su ascolto, innovazione e trasparenza verso i nostri utenti e tutti gli stakeholder. Per questo, il rinnovo dell’Advisory Board ci permette di arricchire il nostro percorso con nuove competenze e prospettive. Siamo certi che insieme sapremo a rispondere con determinazione alle sfide future del settore” commenta Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia.