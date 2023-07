iliad, lanciate le opzioni internazionali per Europa e Svizzera

iliad rafforza la propria offerta per gli utenti che viaggiano all’estero: 5GB di traffico dati per navigare in Unione Europea o in Svizzera

iliad amplia i propri servizi e annuncia l’arrivo delle opzioni internazionali: un pacchetto dati, attivabile su tutte le offerte mobile iliad, per avere maggiore allowance di GB in Europa e Svizzera. Un ulteriore passo avanti dell’operatore per rispondere alle esigenze degli utenti che hanno bisogno di maggiore connettività durante i loro viaggi all’estero.

A partire da oggi, iliad offre:

- per l'Unione Europea, 5GB extra di traffico dati (oltre ai GB già inclusi nella propria offerta) per navigare all’estero a soli €3,99 per un mese;

- per la Svizzera, è possibile attivare l’offerta per avere 5GB di traffico dati, a soli €4,99 per un mese. In questo modo, gli utenti potranno sfruttare al meglio i vantaggi di un pacchetto internet dedicato, senza utilizzare i servizi dati a consumo.

L’opzione dati per l’estero può essere attivata su tutte le offerte mobile iliad, una sola volta nella decorrenza del mese, e non prevede il rinnovo automatico. Ciò consente agli utenti di avere giga extra e connessione solo quando ne hanno davvero bisogno, senza vincoli contrattuali o costi aggiuntivi non desiderati. Gli utenti che lo desiderano possono attivare l’opzione nella propria Area Personale, oppure, tramite Simbox negli oltre 4.000 punti vendita in Italia.