Iliad celebra il Natale con l'offerta FLASH 210 da 9,99 euro al mese

iliad festeggia il Natale con FLASH 210: l'offerta da 9,99 euro al mese attivabile fino al 30 dicembre

In vista delle festività natalizie, iliad lancia una nuova offerta dedicata a chi vuole vivere al massimo il periodo più magico dell’anno: la FLASH 210, la proposta più generosa mai presentata dall’operatore, disponibile fino al 30 dicembre 2024. L’offerta include 210 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G con VoLTE incluso, minuti e SMS illimitati, tutto al prezzo bloccato di 9,99 euro al mese. Questo ribadisce il costante impegno di iliad nel proporre tariffe semplici, trasparenti e prive di sorprese, mantenendo sempre fede alla promessa di chiarezza per i propri utenti.

La FLASH 210 è la protagonista della campagna natalizia di iliad, che sottolinea come la trasparenza possa far vivere con serenità, lasciando spazio alla fantasia e senza timore di costi nascosti o inaspettati. I nuovi clienti possono aderire alla FLASH 210 richiedendo una nuova SIM, con un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. Anche i clienti iliad con un’offerta già attiva possono effettuare gratuitamente l’upgrade, ottenendo così una maggiore quantità di GB. L’offerta è attivabile sul sito ufficiale iliad e in oltre 7.000 punti vendita sparsi sul territorio nazionale, tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space.