Iliad, nel I semestre 2024 fatturato pari a 552 milioni di euro

Iliad, pubblicati i risultati del I semestre 2024: fatturato in crescita dell'11,5% pari a 552 milioni di euro

Iliad ha pubblicato i risultati finanziari dei primi sei mesi del 2024, che registrano numeri in crescita e un impatto positivo. In Italia, il fatturato del primo semestre è di 552 milioni di euro, +11,5% rispetto al primo semestre 2023. Cresce anche l’EBITDAaL, che passa dai 117 milioni dell’H1 2023 ai 147 milioni registrati al 30 giugno di quest’anno, con un aumento del 25,6%.

A poco più di sei anni dal suo ingresso nel mercato italiano, l’operatore ha superato la soglia degli 11 milioni e 565 mila utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, grazie alla continua innovazione e all’eccellenza dei suoi servizi. Rispetto al primo trimestre del 2024, iliad ha registrato un incremento netto di 314 mila utenti.

Nel mercato mobile, iliad si conferma leader per saldo netto di utenti per il venticinquesimo trimestre consecutivo, raggiungendo la quota di 11 milioni e 285 mila utenti con un aumento di +279 mila rispetto al Q1 2024. Inoltre, a maggio 2024 l’operatore ha festeggiato il suo sesto compleanno lanciando nuove offerte mobile che mirano a soddisfare le diverse necessità di un pubblico sempre più ampio, come sempre senza vincoli e costi nascosti, ad un prezzo garantito per sempre.

Iliad accelera anche sulla fibra FTTH, conquistando nuovi record nel primo semestre 2024. L'operatore ha registrato un incremento di 35 mila nuovi utenti rispetto al Q1 2024, portando il totale a 280 mila e quasi raddoppiando la customer base, che a giugno 2023 si attestava a 149 mila utenti. Iliad è stato il primo operatore, ad aprile 2024, a fornire in Italia un’offerta FTTH con tecnologia Wi-Fi 7, una vera e propria rivoluzione per la connettività con performance fino a due volte migliori rispetto al Wi-Fi 6.

Le performance aziendali del primo semestre sono state accompagnate da iniziative di sostenibilità focalizzate sulla formazione. Ad aprile 2024, iliad ha lanciato la seconda edizione di iliadship, il progetto di lungo termine con cui l’operatore supporta le competenze dei giovani universitari con borse di studio, workshop formativi e percorsi di mentorship individuale, e le cui iscrizioni scadono il 30 settembre 2024.

Risultati in crescita anche per il Gruppo iliad che registra un primo semestre con performance solide, mantenendo la sua leadership di crescita in Europa: i primi sei mesi del 2024 si chiudono con un fatturato complessivo di 4,902 miliardi euro, in aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2023; il Gruppo ha più di 49 milioni e 833 mila utenze, +621 mila rispetto a marzo 2024. In crescita anche l’EBITDAaL, che passa dagli 1,64 miliardi di euro del 30 giugno 2023 ai 1,85 miliardi di euro, un aumento del 13,2%. Sulla base di questi risultati, il Gruppo riafferma le sue ambizioni nel raggiungere un fatturato di 10 miliardi di euro e grazie a questa performance è ora tra i primi cinque operatori europei di telecomunicazioni.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, ha dichiarato: "Questo primo semestre segna importanti risultati per iliad, che si conferma leader per saldo netto di utenti per il venticinquesimo trimestre consecutivo. Anno dopo anno, abbiamo dimostrato come iliad sia un’azienda che contribuisce allo sviluppo per il Paese. I dati attuali confermano che stiamo andando nella giusta direzione, con un fatturato e un EBITDAaL in continua crescita e una community che conta ormai 11,5 milioni di utenti. In dodici mesi abbiamo quasi raddoppiato la customer base nel segmento fibra FTTH, un segnale importante che indica una crescente consapevolezza degli utenti in termini di qualità e trasparenza".