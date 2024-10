Iliad presenta 'iliadbusiness': l'offerta mobile trasparente per aziende e professionisti

Iliad lancia 'iliadbusiness': l'offerta mobile trasparente per aziende e Partita IVA

Iliad ha lanciato iliadbusiness, una nuova offerta mobile dedicata ad aziende e titolari di Partita IVA, incentrata sulla trasparenza e assenza di costi nascosti. Lo spot promuove questi valori con una scena ironica che mette in risalto la chiarezza delle tariffe. L'offerta Business Giga 300 comprende 300GB di dati mensili con 5G incluso, minuti e SMS illimitati in Italia, 20GB in Europa e 5GB in oltre 30 Paesi extra UE, il tutto a 11,99€ + IVA. Inoltre, iliad garantisce assistenza 24/7 senza chatbot.

La caratteristica distintiva di iliadbusiness è il prezzo fisso garantito per sempre, senza sorprese in fattura o aumenti improvvisi. Lo spot pubblicitario, diffuso su CTV, radio e canali social, racconta in maniera leggera e coinvolgente il concetto di trasparenza attraverso la storia di una designer che celebra un successo lavorativo, scoprendo poi che un lavavetri ha osservato la sua reazione.

Per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile e trasparente, iliadbusiness si presenta come un'opzione competitiva, con la promessa di tariffe chiare e assistenza specializzata. Il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con un team di consulenti dedicato esclusivamente ai professionisti, disponibile tramite la linea dedicata 176. Per maggiori informazioni sull’offerta e i dettagli completi, è possibile visitare il sito ufficiale di iliadbusiness.