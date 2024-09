Iliad riconosciuta come miglior servizio clienti d’Italia da Statista

Iliad premiata da Statista come miglior servizio clienti d'Italia per il terzo anno consecutivo

Iliad, l'operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano delle telecomunicazioni con offerte chiare e trasparenti, è stata nuovamente riconosciuta come la compagnia con il miglior servizio clienti d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, Iliad si posiziona al primo posto nella classifica "Italy’s Best Customer Services 2024/25" elaborata da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista, affermandosi come leader tra le compagnie di telefonia mobile e fissa.

Nella categoria “Compagnie di telefonia fissa e internet”, iliad ha ottenuto un punteggio di 8,28, mentre nella “Compagnie di telefonia mobile” ha raggiunto 8,18. Questo risultato evidenzia l’efficacia del supporto fornito agli oltre 11 milioni di utenti italiani in soli sei anni di attività. Il riconoscimento ottenuto sottolinea l’impegno costante di Iliad nel garantire un servizio clienti eccellente, contribuendo a rafforzare la fiducia e la soddisfazione dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni.

La ricerca "Italy’s Best Customer Service 2024/2025", realizzata da L’Economia del Corriere della Sera insieme a Statista, ha l’obiettivo di identificare le aziende e i fornitori che offrono il miglior servizio ai clienti in Italia. La classifica si basa su un'indagine indipendente condotta su oltre 4.600 aziende e ha coinvolto più di 15 mila consumatori italiani. I partecipanti hanno valutato diversi aspetti del servizio clienti, tra cui disponibilità, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.