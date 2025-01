iliad e Will lanciano Educast: un nuovo modo di studiare le materie S.T.E.M.

Educast: il nuovo progetto di iliad e Will per avvicinare i giovani alle materie S.T.E.M.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, iliad e Will presentano ufficialmente "Educast - Le materie S.T.E.M.", un format innovativo ideato per lo studio delle discipline scientifiche. Questo progetto propone un approccio immersivo e coinvolgente attraverso podcast, casi studio, brevi video informativi e quiz di autovalutazione, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle materie S.T.E.M. in modo nuovo e stimolante.

Grazie al supporto di iliad, la prima serie del podcast dedicata a queste discipline è disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme audio, tra cui Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. L'iniziativa nasce dalla volontà di iliad e Will di combattere i pregiudizi che per anni hanno reso le materie scientifiche poco attraenti. In Italia, infatti, solo il 6% dei laureati sceglie percorsi legati a S.T.E.M., una percentuale significativamente inferiore alla media europea del 13%. Questa discrepanza si traduce in una carenza di professionisti qualificati nel settore.

Nel podcast, voci autorevoli come Francesco Profumo, professore del Politecnico di Torino, membro dell’Advisory Board di iliad ed ex Ministro dell’Istruzione, e Guglielmo Paternesi, ingegnere e collaboratore di Will dal 2020, guidano l’ascoltatore attraverso approfondimenti sui percorsi di studio e le opportunità di carriera nelle materie S.T.E.M. La combinazione di podcast, video e quiz permette agli studenti di apprendere in modo interattivo e di esplorare queste discipline in maniera accessibile.

Composta da quattro episodi di circa 30 minuti ciascuno, la serie racconta storie affascinanti e grandi invenzioni che hanno segnato la storia scientifica e tecnologica. Tra i temi trattati ci sono la nascita di internet con Tim Berners-Lee, i lanci spaziali di SpaceX guidati da Elon Musk, il fenomeno Anonymous nel campo della cybersecurity e l’evoluzione della rete telefonica attraverso il lavoro di Guglielmo Marconi.

A completare l’impegno di iliad e Will per la diffusione delle materie S.T.E.M., il prossimo 4 febbraio si terrà a Roma lo "S.T.E.M. Party", un evento unico nel suo genere che combina apprendimento e divertimento. L’evento si svolgerà presso l’Alcazar Live e sarà un’occasione speciale per scoprire queste discipline in un contesto stimolante e informale. Sarà aperto a studenti, appassionati, professionisti dell’istruzione e rappresentanti delle istituzioni, con un programma che include il gioco a squadre “Dr. Why”, un panel intitolato “Le materie S.T.E.M. come non te le aspetti” e la partecipazione di ospiti di alto profilo. La serata si concluderà con un’esibizione live di Valerio Lundini e i VazzaNikki, seguita da un DJ set. L’ingresso all’evento, gratuito fino ad esaurimento posti, sarà consentito dalle 20:45.

Per iliad, operatore che ha trasformato il settore delle telecomunicazioni in Italia, sostenere l’educazione significa contribuire a costruire una società più equa e inclusiva. Attraverso iniziative come Educast e lo S.T.E.M. Party, iliad e Will ribadiscono il loro impegno nel promuovere competenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro e offrire alle giovani generazioni gli strumenti necessari per realizzare il proprio potenziale.