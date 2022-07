illimity, assegnato primo Premio di Risultato ai dipendenti

illimity: bonus ai dipendenti per i risultati economici e finanziari raggiunti nel 2021

illimity Bank ha per la prima volta assegnato un Premio di Risultato considerati i risultati economici e finanziari raggiunti lo scorso anno: gli illimiters riceveranno nel mese di luglio un importo che, a seconda dell'inquadramento contrattuale e delle scelte individuali sulla riscossione del Premio, varia tra 850 e 1.400 euro circa. In linea con gli accordi definiti con le Organizzazioni Sindacali, i dipendenti hanno potuto scegliere se ricevere il premio in denaro oppure convertirlo in welfare, su cui illimity ha sempre posto grande attenzione promuovendo numerose iniziative che mettono al centro formazione, genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Il conferimento di questo Premio rappresenta un riconoscimento della dedizione e responsabilità con cui gli illimiters hanno consentito alla Banca di continuare a crescere e raggiungere gli obiettivi fissati.

Il 2021 si è infatti chiuso con un risultato netto di 65,6 milioni di euro, un ROE pari a circa il 10% e un Cost Income del 59%. L’impegno di illimity nei confronti delle sue persone è stato, peraltro, riconosciuto da Great Place To Work, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima aziendale, che ha incluso la Banca nella classifica “Best Workplaces Italia 2022” per il terzo anno consecutivo.

Marco Russomando, Head of HR & Organization di illimity, ha commentato: “illimity è un ecosistema vivo e in continua evoluzione, grazie alle capacità e alla passione delle persone che ne fanno parte. Il Premio di Risultato 2021 nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare il grande lavoro di squadra che gli illimiters hanno svolto e rispecchia perfettamente i principi che da sempre guidano illimity: meritocrazia, inclusione e crescita sostenibile”.