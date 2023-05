illimity chiude il primo trimestre con utile netto a € 7,8 mln

illimity, risultati in crescita nel primo trimestre: utile netto atteso per il 2023 superiore a 100 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 31 marzo 2023. Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Il primo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da grande dinamismo e da solidi progressi strategici e operativi. Abbiamo siglato un’importante partnership industriale di lungo periodo con il Gruppo Engineering, che ci permetterà di valorizzare ancora di più i nostri asset informatici, generando un importante contributo economico nel 2023 e rafforzando la redditività di lungo periodo della Banca attraverso significative royalties. Abbiamo registrato risultati economici e di business in linea con le nostre previsioni nonostante un mercato particolarmente poco attivo nel comparto dei crediti distressed".

"I nostri indicatori di liquidità e patrimonializzazione rimangono tra i più alti del sistema, e abbiamo registrato una forte crescita della raccolta da clientela retail sulla nostra piattaforma digitale illimitybank.com superiore ai 200 milioni di euro", continua Passera. "Del tutto non significative le unrealized losses sul nostro portafoglio HTC. Tutte e tre le nostre iniziative tecnologiche (b-ilty, Quimmo e Hype) hanno compiuto importanti progressi nel loro sviluppo strategico. In particolare, in questo trimestre abbiamo siglato una partnership strategica nel settore immobiliare tra Quimmo e COIMA, che accelererà il nostro percorso di sviluppo nel mercato non giudiziale. Considerando i ricavi attesi dall’accordo sulla nostra piattaforma IT e la robusta pipeline di origination su cui stiamo lavorando, ci aspettiamo una forte progressione della redditività nella seconda parte dell’anno, che stimiamo di chiudere con un profitto superiore ai 100 milioni di euro”.

Nel periodo in esame, la Banca ha dimostrato una robusta posizione di liquidità, pari a quasi 900 milioni di euro con un LCR al 310%, ampiamente sopra i minimi regolamentari. Il funding totale ammonta a 5,0 miliardi di euro in crescita del 25% a/a, con un’ampia diversificazione delle fonti di finanziamento tra raccolta retail, corporate e istituzionale. In particolare, la componente retail è pari a 2,6 miliardi di euro in aumento del 30% a/a e del 3% rispetto a fine 2022, trainata dal forte contributo della piattaforma illimitybank.com. Si evidenzia inoltre che l’84% della raccolta retail è costituita da depositi a termine.