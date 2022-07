illimity, ottenuto incremento nei rating ESG

illimity, ricevuto upgrade dei rating ESG: l'Istituto si posiziona ai vertici del settore bancario

illimity ha ottenuto il rating ESG “A” da parte di MSCI, tra le principali agenzie provider di indici e benchmark a livello mondiale, e il rating “EE-” da Standard Ethics, primaria agenzia indipendente che valuta la sostenibilità delle imprese. Nel dettaglio, MSCI valuta la performance delle società di fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel lungo periodo, assegnando un punteggio su una scala da “CCC” (laggard) ad “AAA” (leader). Quest’anno illimity si è distinta ricevendo una valutazione complessiva in miglioramento di ben tre posizioni, passando dal livello B, che rifletteva l’avvio del percorso ESG native della neocostituita illimity, al nuovo livello “A”, che valorizza i risultati fin qui raggiunti posizionando illimity tra i player che più si distinguono per l’impegno in ambito ESG.

In particolare, MSCI considera illimity una società leader, rispetto alla maggior parte dei suoi peer globali, sul fronte della governance aziendale. Anche Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating ESG di illimity a “EE-”, dal precedente “E+”, con outlook “Positivo”. Secondo l’agenzia, illimity si è progressivamente allineata alle indicazioni e agli obiettivi dell’ONU, dell’OCSE e dell’Unione Europea, dimostrando elasticità e capacità di generare e assorbire le nuove policy ESG in tempi molto rapidi. Standard Ethics ha infine evidenziato che illimity rendiconta i temi extra-finanziari in linea con le migliori pratiche del settore ed è dotata di un modello di gestione della sostenibilità trasversale e integrato con le principali funzioni. Sin dall’avvio della sua attività nel 2019, illimity ha infatti posto particolare attenzione a queste tematiche e ha intrapreso, in modo nativo, un percorso al fine di inserirle nelle strategie di business, nei processi, nelle policy e nella governance del Gruppo.

Silvia Benzi, Head of Strategy, Sustainability & IR di illimity, ha commentato: “Il significativo miglioramento dei nostri rating riflette il percorso avviato fin dal lancio della banca tre anni fa e i progressivi risultati conseguiti in ambito ESG. illimity ha saputo rapidamente conseguire valutazioni in linea con i migliori player del mercato grazie all’impegno costante di tutta l’organizzazione che ha sempre considerato prioritario integrare i principi ESG nei processi, nella governance e nel modello di business di una banca in costante sviluppo. Consapevole della grande importanza di queste tematiche, illimity proseguirà in questa direzione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ESG che abbiamo voluto integrare anche nel Piano Strategico 2021-25”.