Illumia, l’intervista al Presidente Marco Bernardi: innovazione, sostenibilità e coraggio imprenditoriale

Marco Bernardi: il Presidente di Illumia parla di leadership, progresso e sostenibilità come strategie per un futuro competitivo e responsabile

In un settore dominato da grandi operatori, Illumia si distingue per agilità, visione strategica e una forte cultura aziendale. In questa intervista, Marco Bernardi, Presidente della società, racconta la filosofia che guida l'azienda: dare alle persone uno scopo chiaro, puntare sulla pazienza per il successo a lungo termine e mantenere uno spirito da "Davide contro Golia" nel mercato dell'energia.

Bernardi sottolinea l'importanza dell'innovazione e del rischio calcolato, evidenziando come un ambiente di lavoro flessibile e attento al benessere dei dipendenti possa favorire la crescita e la capacità di adattamento. Con un focus sulla sostenibilità accessibile e sulla riduzione dei consumi energetici, Illumia ambisce a rafforzare la propria posizione nel settore, puntando su un futuro in cui l'energia sia sempre più efficiente, conveniente e alla portata di tutti.

L'intervista di Affaritaliani a Marco Bernardi, Presidente di Illumia

Illumia è in forte crescita nel settore energetico. Quali sono i fattori chiave che hanno contribuito al vostro sviluppo e quali obiettivi vi siete posti per il futuro?

"È fondamentale saper dare un motivo alle persone, il famoso 'purpose', il 'why'. Credo che questa sia una delle competenze principali della leadership aziendale: la capacità di formare e presentare agli individui, a ogni livello, gli obiettivi aziendali e le aspirazioni dell'impresa" ha dichiarato il Presidente Bernardi.

"In secondo luogo, è essenziale avere pazienza per sostenere obiettivi a lungo termine. Viviamo in una cultura che spinge a raggiungere risultati nel minor tempo possibile. Sebbene questo non sia necessariamente sbagliato, è altrettanto vero che per consolidare e far crescere un'azienda serve una visione di lungo periodo. La capacità della proprietà di mantenere un approccio paziente e sostenibile nel raggiungimento degli obiettivi è un fattore di successo determinante" ha affermato Bernardi.

In un mercato altamente competitivo, come si distingue Illumia dagli altri operatori e quali strategie adottate per garantire un servizio innovativo e sostenibile ai vostri clienti?

"Un aspetto distintivo che caratterizza Illumia è la sua dimensione: non è una grande azienda, ma opera in un mercato dominato da giganti. La nostra metafora preferita è proprio quella di Davide contro Golia, e crediamo che le qualità di Davide, ovvero flessibilità, agilità, velocità nel rispondere alle esigenze dei collaboratori e del mercato, devono restare sempre al centro della nostra attività quotidiana. Non dobbiamo mai smettere di considerarci 'Davide'".

Il welfare aziendale è diventato un elemento centrale per attrarre e trattenere talenti. Quali iniziative avete implementato in Illumia per migliorare la qualità della vita lavorativa dei vostri dipendenti?

"Oltre alla velocità e all'agilità, un altro elemento che ci distingue è la nostra propensione al rischio, ovvero la capacità di innovare. L'innovazione nasce proprio dalla disponibilità ad assumersi dei rischi e, soprattutto, dalla capacità di non avere paura di sbagliare. Creare un ambiente in cui l'errore non è demonizzato permette di adattarsi rapidamente, correggersi con prontezza e rialzarsi più velocemente".

"Per costruire un ambiente di questo tipo", ha proseguito Bernardi "è necessario dotarsi di strumenti adeguati. Il welfare aziendale è uno di questi: offrire ai dipendenti agevolazioni concrete, come la possibilità di ricevere la spesa a domicilio, il servizio di lavanderia aziendale, il Summer Camp per i figli e altre iniziative che contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Tutto questo valorizza ciò che per noi è fondamentale: le relazioni, dentro e fuori l'azienda. L'obiettivo è liberare tempo per dedicarlo a ciò che conta davvero: la famiglia, gli amici, i figli. Crediamo che questo approccio possa dare un contributo decisivo anche alla capacità di assumere rischi in modo più efficace e consapevole".

Il costo dell’energia in Italia è un tema sempre più rilevante. Quali sono, secondo voi, le misure più efficaci che aziende e istituzioni possono adottare per contenere le bollette e favorire la transizione energetica?

"Ci sono diverse strategie per ridurre la bolletta elettrica" ha spiegato Bernardi. "La prima è scegliere fornitori con prezzi competitivi, ma altrettanto importante è intervenire sui consumi. Può sembrare paradossale che un operatore che vende energia elettrica promuova la riduzione dei consumi, ma la realtà è che il nostro maggiore interesse è fidelizzare i clienti, offrendo loro un servizio di qualità risparmiando. Incentivare l'efficienza energetica e l'autoproduzione è la strada giusta da percorrere".

Guardando al futuro, quali sono le principali sfide e opportunità che Illumia si prepara ad affrontare in un contesto energetico in continua evoluzione?

"Secondo i dati dell'Autorità, siamo il settimo operatore nazionale nel commercio al dettaglio dell'energia elettrica, e il nostro obiettivo è continuare a crescere. Nei primi 15 anni di attività abbiamo raggiunto il traguardo prefissato: entrare nella parte alta del mercato e servire circa un milione di clienti. Ora la priorità è consolidare questa base clienti e svilupparla ulteriormente, sia attraverso la crescita organica che tramite operazioni di M&A".

"Uno degli obiettivi per i prossimi dici anni è attuare una strategia chiara e ambiziosa, basata su uno slogan che guida il nostro operato: 'sostenibilità accessibile per tutti'. Stiamo lavorando per garantire ai nostri attuali e futuri clienti l'accesso agli impianti fotovoltaici domestici a prezzi realmente convenienti, affinché la transizione energetica sia alla portata di tutti" ha poi concluso Bernardi.