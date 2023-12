illycaffè con Fly University Project per sostenere la Gender Equality

illycaffè, al fianco di Fly University Project per sostenere la lotta contro le disparità di genere

illycaffè nota azienda specializzata nella produzione di caffè, sostiene la Gender Equality al fianco di Fly University Project, Associazione nata nel 2019 con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare economicamente studenti che vivono situazioni di difficoltà o disagio attraverso l'erogazione di borse di studio universitarie nei settori dell'Intelligenza Artificiale, del Management e dell'Economia. Azienda da sempre attenta alle tematiche di uguaglianza, meritocrazia, etica e sostenibilità, illycaffè crede nella rivoluzione tecnologica apportata dall’Intelligenza Artificiale e di quanto le nuove competenze digitali siano di fondamentale importanza. illycaffè ha recepito la rivoluzione in atto, per esempio creando contenuti digitali e implementando la customer experience, affiancati da partner internazionali, con i quali si stanno studiando le migliori opportunità da cogliere e le risorse da utilizzare.



illycaffè sta prendendo coscienza della necessità del change management, il processo di adozione di nuove tecnologie che ha già visto la nascita di nuove figure professionali con grandi competenze in ambito digital e di analisi dei dati. L’azienda è quindi in una fase di analisi attiva e definizione dei passi da muovere verso un futuro che vedrà l’AI generativa come un tassello fondamentale per restare competitiva. illycaffè vuole sottolineare l’importanza e il valore delle Materie STEM per le studentesse, incoraggiandole a superare le difficoltà di un percorso di studi ancora poco inclusivo. Inoltre, illycaffè promuove i valori di meritocrazia e la Gender Equality nella carriera aziendale, rafforzando l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per la stessa posizione lavorativa, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Gender Equality nelle carriere STEM: tra gli obiettivi di Fly University Project la Challenge 2023 lanciata dall’Associazione è volta a trovare fondi per aiutare 40 studenti e studentesse meritevoli con altrettante borse di studio per un valore totale di 120.000 euro. La gara è rivolta a studenti e studentesse del Politecnico di Torino (Corso di Laurea in Data Science and Engineering), dell’Università di Bicocca di Milano (Corso di Laurea Magistrale in Teoria e Tecnologia), dell’Università di Pisa (Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering), dell’Università di Bologna (Laurea Magistrale in Direzione aziendale) e dell’Università della Calabria (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica), ai quali dona borse di studio che consentano loro di intraprendere carriere in ambito STEM e sperimentare nuove opportunità professionali.



Challenge 2023 ha un focus sulla raccolta fondi ma offre, inoltre, diverse opportunità ai beneficiari delle borse di studio: l’Associazione Fly University Project aiuterà infatti gli studenti anche nella fase post lauream, per l’orientamento e la ricerca di un lavoro in linea con il percorso di studi fatto. Inoltre, grazie alle numerose aziende del network di Fly University Project (tra cui illycaffè), gli studenti che riceveranno le borse di studio potranno essere direttamente selezionati dalle aziende “partner” per iniziare lì il proprio percorso di carriera.



Obiettivo dell’Associazione è anche quello di mettere in contatto, grazie alle borse di studio erogate, aziende con giovani talentuosi per poter intraprendere stage curriculari, speech in aula e tesi sperimentali, anche in ottica internazionale. Nei giorni scorsi Eva Gallocchio, Chief E-commerce, CRM & Customer Officer di illycaffè, ha parlato ai microfoni di Fly University Project dando l’opportunità a tantissime studentesse e studenti di ascoltare le parole di chi con impegno, curiosità e fermezza è arrivata a raggiungere un ruolo apicale all’interno di un’azienda storica ma allo stesso tempo moderna. Nella video intervista Eva Gallocchio ha raccontato come si sta adattando l’azienda alla rivoluzione tecnologica portata dall’Intelligenza Artificiale e quanto sono importanti le nuove competenze.