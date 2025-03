EDIH Heritage Smartlab, selezionate dodici PMI del Sud Italia per i fondi europei

EDIH Heritage Smartlab: 12 PMI del Sud Italia selezionate per fondi e incentivi dedicati alla ricerca, sviluppo e formazione sulle tecnologie avanzate

È ufficialmente iniziata la selezione di dodici Piccole e Medie Imprese del Sud Italia per il programma “Compass and Support to Public Financing SMEs”, un’iniziativa promossa nell’ambito del progetto EDIH Heritage Smartlab (EDIH-HSL), finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’iniziativa punta a sostenere le PMI nell’accesso a fondi e incentivi europei, nazionali e regionali, in particolare per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e formazione sulle tecnologie avanzate.

Il programma è rivolto alle imprese attive nel settore dell’innovazione digitale applicata alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione a quelle localizzate in Basilicata, Campania e Puglia. Le imprese selezionate potranno usufruire di un servizio del valore complessivo di 3.000 euro, interamente coperto dai fondi del progetto, con l’unico onere di un contributo di 900 euro destinato alla partecipazione agli European Industry Days, che si terranno a Rzeszów, in Polonia, il 5 e 6 giugno 2025. L’evento rappresenta un’opportunità strategica per il networking internazionale, mettendo in contatto le imprese con i principali attori dell’industria europea e favorendo la nascita di nuove collaborazioni e progetti innovativi.

Il percorso di supporto prevede una prima fase di incontri personalizzati one-to-one, durante i quali le aziende avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti di finanziamenti europei e nazionali. Gli specialisti analizzeranno le esigenze di ciascuna impresa e forniranno indicazioni su programmi di finanziamento idonei, oltre a suggerire possibili partner e network internazionali con cui collaborare. Successivamente, la partecipazione agli EU Industry Days offrirà alle PMI selezionate un’occasione unica di visibilità e di interazione con i principali attori del settore.

Le imprese interessate possono candidarsi compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale, selezionando la tipologia di intervento “Servizi finanziari”. Le richieste saranno valutate dal team di coordinamento del progetto, che esaminerà la coerenza con gli obiettivi di EDIH-HSL. Le aziende selezionate riceveranno una comunicazione ufficiale e dovranno formalizzare la loro adesione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di servizi e il versamento del contributo previsto per la partecipazione all’evento internazionale.

Grazie a questa iniziativa, EDIH Heritage Smartlab rafforza il suo impegno nel sostenere le PMI del Sud Italia, facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo l’innovazione nel settore della digitalizzazione applicata ai beni culturali.