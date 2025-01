Intesa Sanpaolo e AISM insieme per il progetto 'Sclerosi multipla, la riabilitazione è cura!'

Inaugurato il progetto 'Sclerosi multipla, la riabilitazione è cura!' dell'AISM Liguria con il sostegno di Intesa Sanpaolo

Il progetto “Sclerosi multipla, la riabilitazione è cura!” è stato inaugurato oggi dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, l’iniziativa ha reso possibile il miglioramento della piscina riabilitativa del Servizio Riabilitazione AISM Liguria, garantendo risposte più efficaci ai bisogni delle persone con sclerosi multipla.

L’iniziativa è stata resa possibile da una raccolta fondi condotta tra luglio e settembre 2023 attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. Questa piattaforma, dedicata alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e al sostegno per l’accesso al lavoro di persone in difficoltà, ha permesso di raccogliere oltre 104.000 euro in soli tre mesi grazie al contributo di cittadini, aziende, della Banca e delle società del Gruppo.

Grazie ai fondi raccolti, sono stati eseguiti interventi di ammodernamento per migliorare gli impianti di riscaldamento e raffreddamento della piscina e della palestra, garantendo condizioni ottimali per l’efficacia delle attività riabilitative. L’installazione di una pompa di calore ha permesso di ottenere un riscaldamento autonomo dell’acqua della piscina, mentre la sostituzione delle Unità di Trattamento Aria ha assicurato un microclima ideale sia per la piscina che per la palestra. Questi interventi hanno non solo migliorato l’efficienza del centro, ma anche consentito una significativa riduzione dei costi operativi, scongiurando il rischio di chiusura.

La riabilitazione in acqua, fondamentale per chi vive con la sclerosi multipla, apporta benefici significativi al sistema muscolo-scheletrico, cardiovascolare, nervoso e respiratorio. Grazie alle proprietà dell’acqua, il corpo percepisce una riduzione del peso del 90%, favorendo movimenti e attività motorie altrimenti difficili o impossibili fuori dall’acqua. Questo aspetto non solo migliora la mobilità, ma ha anche un impatto positivo sul benessere psicologico delle persone.

Nel corso dell’anno, il progetto ha coinvolto circa 1.400 persone, di età compresa tra i 18 e i 90 anni, affette da sclerosi multipla e patologie correlate, seguite dal Servizio Riabilitazione AISM Liguria. Tra questi, circa 150 utenti hanno beneficiato della piscina riabilitativa e circa 570 della palestra, mentre 680 persone hanno usufruito di servizi domiciliari e ambulatoriali per interventi medici mirati.

Mario Alberto Battaglia, presidente di FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e Direttore Generale di AISM, ha dichiarato: “Il polo specialistico AISM di Genova, nato grazie anche al lascito di Filippo Malaponte, una persona con sclerosi multipla progressiva, risponde ai bisogni di chi convive con SM, neuromielite ottica (NMOSD), MOGAD e patologie correlate. La riabilitazione è una vera e propria cura, essenziale per il benessere e l'autonomia delle persone. La riabilitazione in acqua facilita i movimenti e migliora l'equilibrio, permettendo attività che sarebbero difficili da svolgere fuori dall'acqua. Investire in strutture come questa significa costruire un futuro in cui nessuno resti indietro”.

Andrea Perusin, Direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Abbiamo creduto da subito in questa iniziativa, così importante per le famiglie e per la comunità, e ora siamo orgogliosi di veder realizzato un progetto ad alto impatto per Genova e per la Liguria, che renderà più efficace la fondamentale attività di riabilitazione prestata da una realtà storica e qualificata quale è AISM. L’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze, il benessere degli individui sono al centro del nostro modo di essere banca di riferimento per la crescita sociale ed economica del territorio e istituzione al servizio della collettività. Grazie al programma Formula ad oggi in regione abbiamo già sostenuto tre progetti, per i quali sono stati raccolti attraverso la piattaforma For Funding oltre 348.000 euro: il nostro ringraziamento va a tutte le persone la cui generosità, insieme al contributo della Banca, ha permesso di realizzarli”.

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha aggiunto: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di emergenza e povertà, supporto sanitario e fragilità, inclusione sociale e Welfare di comunità, educazione, formazione e orientamento, rigenerazione urbana e ambientale, e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti e più di 18 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.

Il Programma Formula, lanciato nell’aprile del 2021 da Intesa Sanpaolo, utilizza la piattaforma di crowdfunding For Funding per promuovere iniziative in tutta Italia che affrontano temi legati a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e supporto alle persone in difficoltà. La Banca partecipa direttamente al finanziamento, devolvendo 2 euro per molti prodotti acquistati online dai clienti. La selezione dei progetti viene svolta con il supporto di CESVI, che garantisce trasparenza e monitoraggio sui risultati e sull’impatto generato, offrendo risposte concrete e mirate ai bisogni del territorio.