Intesa Sanpaolo, al via Look4thefuture: l'iniziativa si rivolge ai NEET

Intesa Sanpaolo promuove Look4thefuture in collaborazione con Talent Garden: l’iniziativa è volta a formare i NEET alla gestione professionale dei social

Intesa Sanpaolo promuove Look4thefuture -Social Intelligence Edition, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Talent Garden, per formare gratuitamente giovani tra 18 e 34 anni che non studiano o lavorano (NEET - Not in Education, Employment or Training) alla gestione professionale dei social media. Al termine del corso avranno le competenze per candidarsi a posizione lavorative come social media specialist, content strategist e digital marketing specialist attraverso incontri con aziende realizzati grazie alla partnership con Randstad Italia, società specializzata nella ricerca, selezione e formazione di risorse umane.



L’Italia è il paese dell’Unione Europea con la percentuale più alta di NEET, dopo la Romania: secondo le rilevazioni ISTAT, circa 1,7 milioni, il 20% dei giovani tra i 18 e i 29 anni non studia e non lavora (dati 2022). Il fenomeno dei NEET interessa in particolare le ragazze (circa 20,5%) e gli abitanti delle regioni del Mezzogiorno (circa 28%). Il programma, sviluppato in collaborazione con Talent Garden, coinvolge un gruppo di 31 giovani provenienti da tutte le regioni, con un'età media di 28 anni e una rappresentanza femminile del 60%, selezionati tra oltre 1700 candidature.

La formazione si articola in 6 moduli distribuiti su 6 settimane, svolte in modalità ibrida, per un totale di 72 ore. Questi moduli si concentreranno sull'approfondimento del panorama dei digital media e sulle opportunità ad essi connesse, fornendo strumenti chiave per lo sviluppo di una digital strategy efficace per le aziende, basata sull'analisi delle best practices nell'utilizzo dei social media per il business.

In particolare, il corso approfondirà il canale Instagram, fornendo competenze per la costruzione di una strategia vincente, la gestione del community management, la selezione di contenuti di successo e la misurazione dei risultati. Un focus specifico sarà dedicato all'etica nei social media, esplorando anche come trasformare i canali social in strumenti di vendita attraverso il social selling. L'analisi dettagliata di TikTok coprirà la creazione di contenuti virali e il monitoraggio delle campagne, studiando i segreti di una comunicazione strategica.

Il corso si estenderà anche alle piattaforme video e includerà workshop dedicati alle soft skill, con sessioni incentrate su gaming, career e networking, mirando a garantire una preparazione completa e pratica nel contesto del mondo digitale. Il programma rientra pienamente nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo per raggiungere una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale con un contributo pari a circa 1,5 miliardi di euro di costi complessivamente nel quinquennio 2023-2027 a supporto di iniziative per far fronte ai bisogni sociali.



Questa strategia d’intervento a favore del Paese, dei territori e delle comunità, che si declina con particolare attenzione verso i giovani, il diritto all’istruzione, la formazione e l’accesso al mondo del lavoro, è coordinata dalla nuova unità organizzativa “Intesa Sanpaolo per il Sociale” guidata da Paolo Bonassi. Tra le principali iniziative di occupabilità il Gruppo ha lanciato nel 2019 il programma “Giovani e Lavoro” finalizzato alla formazione e all’accesso al mercato del lavoro che in questi anni ha formato circa 3.700 di giovani e coinvolto circa 2.380 aziende con tasso di assunzione superiore all’80%.