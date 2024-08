Intesa Sanpaolo: al via un finanziamento green per il parco solare Kōwhai Park

Intesa Sanpaolo nel finanziamento green per il parco solare Kōwhai Park: investiti 267 milioni di dollari neozelandesi

Intesa Sanpaolo ha annunciato la sua partecipazione al finanziamento green di 267 milioni di dollari neozelandesi (circa 150 milioni di euro) destinato alla costruzione del parco solare Kōwhai Park presso l'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda. Il progetto, promosso da una joint-venture tra Lightsource bp, leader mondiale nello sviluppo di progetti di energia solare, e Contact Energy, uno dei maggiori produttori di energia del Paese, sarà uno dei più grandi parchi solari della Nuova Zelanda con una capacità di 168 MWdc.

L'inizio dei lavori è previsto per la fine del 2024, con il completamento e l'avvio delle operazioni commerciali pianificati per il 2026. Il parco solare Kōwhai Park, grazie ai suoi circa 300.000 pannelli solari, sarà in grado di generare oltre 275 GWh di energia all'anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 36.000 abitazioni. L'operazione di finanziamento è stata gestita dalla sede di Sydney della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che ha svolto un ruolo chiave nel supporto alla realizzazione del progetto.

“Intesa Sanpaolo, grazie alle riconosciute competenze nel settore delle energie rinnovabili e a una selezionata e ben radicata presenza all’estero, conferma il proprio interesse e il proprio impegno per favorire l’avanzamento della transizione energetica e promuovere i finanziamenti GREEN. Dal 2021 in Asia e nella regione del Pacifico, la nostra Divisione ha infatti partecipato a 19 operazioni di finanziamento per un controvalore complessivo pari a circa 12 miliardi di euro riferibili al perimetro ESG. Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa operazione accanto a player globali di assoluta eccellenza nel settore dell’energia solare quali Lightsource bp e Contact Energy”, ha dichiarato Nicola Doninelli, Responsabile Distribution Platforms & GTB, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo.