Intesa Sanpaolo, ampliata l'offerta digitale con il portale Cardea

Intesa Sanpaolo: nasce "Cardea", il nuovo portale della Divisione IMI Corporate & Investment Banking

Intesa Sanpaolo lancia “Cardea”, il nuovo portale della Divisione IMI Corporate & Investment Banking dedicato ai clienti Financial Institutions del Gruppo. Il progetto offre un’ampia gamma di informazioni e servizi per l'accesso e l'operatività sui mercati finanziari globali. Caratterizzato da facilità di navigazione e fruibilità dei contenuti, Cardea mette a disposizione dei clienti istituzionali diverse sezioni con approfondimenti e dati di mercato, ricerche e commenti, news in tempo reale e la possibilità di effettuare trading su mercati.

Massimo Mocio, Deputy Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo sottolinea: “Abbiamo realizzato Cardea per rispondere in maniera efficace alle esigenze delle istituzioni finanziarie nostre clienti offrendo, attraverso un unico punto di accesso, tutte le informazioni utili per definire efficaci strategie di investimento, eseguibili anche avvalendosi della funzione dispositiva sui mercati. Il nuovo portale si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo e della Divisione IMI CIB tesa a supportare ulteriormente la clientela istituzionale con un’offerta digitale sempre più all’avanguardia, mettendo a disposizione servizi ad alto valore aggiunto e tecnologicamente avanzati per facilitarne l’operatività”.

Diverse le sezioni di approfondimento disponibili nell’area riservata del portale, dai dati di mercato alle ricerche condotte dagli analisti e strategist di Intesa Sanpaolo, disponibili anche nei formati video e podcast, fino alle notizie in tempo reale sui mercati finanziari consultabili tramite articoli, live tv e video. Oltre alla funzione informativa, per gli utenti dotati di credenziali Market Hub, Cardea è dotato di un’interfaccia dispositiva web attraverso cui è possibile inserire i propri ordini sui mercati listati. Accedendo all'area riservata di Cardea, l'home page offre una panoramica personalizzabile dei principali contenuti disponibili nel portale, rendendolo adattabile rispetto alle esigenze di ogni singolo utente. I clienti possono selezionare e organizzare i contenuti in base alle proprie preferenze, incluse ricerche e news per asset class o strumento. La sezione Watchlist permette, inoltre, di seguire i titoli di maggiore interesse, come un vero e proprio portafoglio d'investimento virtuale.