Intesa Sanpaolo, con Fondazione CESVI per il progetto “I Circoli”

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “I Circoli” attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale e inclusione sociale

Offrire un luogo per vivere in autonomia personale ed abitativa l’età adulta, fuori dal contesto familiare, per le persone con Sindrome di Down di Roma: questo l’obiettivo del progetto “I Circoli” dell’Associazione Italiana Persone Down - AIPD di Roma. Il progetto può ora contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto I Circoli vuole far diventare la Casa di Lorenzo, nel quartiere Casalbertone di Roma, uno spazio da vivere, ma soprattutto da imparare a gestire, dove le persone con sindrome di down possano conquistare progressivamente l’autonomia propria dell’età adulta. Il progetto si propone infatti di potenziare l'indipendenza personale e sociale di un gruppo di giovani e adulti con Sindrome di Down, attraverso il supporto continuativo di un’equipe di educatori, l’opportunità di acquisire nuove competenze per favorire l’inserimento sociale di ognuno. Ai ragazzi saranno offerte occasioni concrete per emanciparsi progressivamente dalla figura dell’educatore nella gestione ed organizzazione degli spazi comuni e del proprio tempo libero.

Grazie a opportuni strumenti per favorire l’iniziativa individuale, ciascuno potrà sperimentarsi e mettersi in gioco, in un ambiente ricco di occasioni di confronto per imparare a lavorare in squadra. Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per coordinare e realizzare le attività quotidiane presso la Casa di Lorenzo per acquisire nuove forme di autonomia appropriate all’età ed alle esigenze di ciascuno, tra cui: un corso di teatro; un laboratorio di saponificazione; uscite presso mostre e gite ludiche; uscite serali al cinema e in pizzeria. Le proposte coinvolgeranno i beneficiari, suddivisi in 5 gruppi, a frequenza settimanale.