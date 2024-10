Intesa Sanpaolo e Università di Bergamo incontrano 450 studenti sulle competenze del futuro

Intesa Sanpaolo e Università di Bergamo: un incontro formativo con oltre 450 studenti per esplorare le competenze del futuro

Ieri, presso l'Università degli Studi di Bergamo, si è tenuto un evento dedicato ai grandi cambiamenti nel mercato del lavoro legati a settori emergenti come intelligenza artificiale, blue e space economy, e life sciences. L'incontro, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l'università, ha riunito oltre 450 studenti universitari e delle scuole superiori, con l’obiettivo di ispirare le giovani generazioni e prepararli alle sfide del futuro lavorativo. Tra i temi principali trattati, l'importanza delle soft skills come creatività, adattabilità e capacità di cambiare mentalità rapidamente, abilità sempre più richieste in un contesto in costante evoluzione.

Durante la giornata è stata presentata la nuova edizione di CREO (Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation), un progetto nato per consolidare il ruolo dell'Università di Bergamo come polo di riferimento per la formazione di competenze trasversali. CREO mira a promuovere creatività, innovazione e relazioni più proficue tra mondo accademico, imprenditoriale e sociale, aiutando gli studenti a costruire un percorso professionale consapevole.

L'evento rientra nel programma di incontri "Look4ward - Build Your Future" di Intesa Sanpaolo, che si propone di coinvolgere più di 10.000 studenti in tutta Italia sui processi trasformativi dell’economia e sulle competenze chiave per il futuro del lavoro. Il programma è stato recentemente premiato a Washington D.C. come “Champions in Education” dalla piattaforma Italian Design Week. Nel corso dell'incontro, esperti, docenti, imprenditori e startup hanno discusso del ruolo delle nuove tecnologie e dell’importanza delle competenze trasversali per affrontare i cambiamenti in corso. Gli studenti sono stati coinvolti in sessioni interattive sull’impatto dei trend globali sulla società.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Da Look4ward, l’Osservatorio delle competenze del futuro, abbiamo sviluppato Build Your future, un formato pensato per gli studenti delle scuole superiori e delle università per ispirarli sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società e le competenze chiave per il futuro. L’obiettivo è supportare i giovani ad avere maggiore consapevolezza rispetto a un mercato del lavoro in rapida e costante evoluzione. Siamo felici di essere oggi all’Università degli studi di Bergamo con cui progettiamo numerose iniziative finalizzate ad attivare circoli virtuosi tra aziende, istituzioni, scuole e università, per favorire l’inclusione educativa, la valorizzazione del talento, gli scambi internazionali e l’attrazione di talenti dall’estero".

Il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, prof. Sergio Cavalieri, ha sottolineato: “Con l'evento 'Build Your Future' di oggi, apriamo ufficialmente una nuova edizione di CREO, il nostro percorso innovativo, fatto di un ventaglio di corsi e laboratori accessibile a tutti gli studenti magistrali del nostro Ateneo, che punta a stimolare la crescita personale, la creatività e la capacità di innovazione degli studenti. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 120 studenti e 30 docenti UniBg nei diversi moduli, siamo entusiasti di annunciare per questa seconda edizione l'apertura del nuovo modulo ‘EmpowerED’ a tutti gli studenti dell'Ateneo, un'opportunità unica di orientamento per sviluppare competenze chiave per il futuro. Un'altra novità di questa edizione è una prima collaborazione con Intesa Sanpaolo nelle attività di ricerca GUESSS, per il quale UniBg coordina a livello nazionale 27 università, che ci permetterà di approfondire lo studio delle competenze e delle attitudini imprenditoriali degli studenti universitari italiani. Siamo grati a Intesa Sanpaolo per il suo supporto e per la fiducia che ripone nel progetto CREO, contribuendo così a costruire insieme un percorso di formazione sempre più orientato al futuro e all'innovazione”.

L’iniziativa fa parte dell’impegno di lunga data di Intesa Sanpaolo nel sostenere l'istruzione e lo sviluppo di competenze trasversali, internazionalizzando il sistema educativo italiano e contribuendo alla formazione di nuove generazioni pronte ad affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione. Nel 2023, Intesa Sanpaolo ha coinvolto oltre 2.000 scuole e università con i suoi programmi educativi e punta a raddoppiare questi numeri entro i prossimi anni.