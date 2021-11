Intesa Sanpaolo e Fideuram, premiate agli Oscar di Bilancio 2021

Oscar di Bilancio: Intesa Sanpaolo premiata per la DNF, Fideuram nella categoria imprese finanziarie

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio speciale per la Dichiarazione Non Finanziaria” degli Oscar di Bilancio promossi da FERPI, Borsa Italiana e Bocconi, la cui premiazione si è svolta ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano. Elena Flor, Responsabile ESG e Sustainability Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Questo riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa Sanpaolo a rendicontare in modo completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in ambito ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse obbligatorio per le società quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e di lungo periodo che considera i dati non finanziari una componente significativa dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo facciamo anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale, come poche altre società al mondo.”

A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar di Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer Domenico Sfalanga, ha dichiarato:

“E’ un grande onore per noi ricevere questo premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del documento. In un anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato un ruolo fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all’integrazione fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di governance.

Il nostro modello di business, in linea con quella che è l’evoluzione della normativa, riconosce un’importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura con responsabilità, proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della sostenibilità.”

Intesa Sanpaolo, Oscar di Bilancio 2021: la motivazione del Premio

La DNF è caratterizzata da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione non finanziaria, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione verso le diverse categorie di stakeholder. Da evidenziare, in particolare, l’attenzione con cui sono state rendicontate ampie informazioni richieste anche da parte degli analisti finanziari per la formulazione delle proprie valutazioni, in modo particolare la parte legata alla gestione dei rischi per i quali si può far riferimento anche al recente TCFD Report 2020/2021 pubblicato con l’intento di ampliare la disclosure dei rischi ed opportunità legate al cambiamento climatico. In qualità di azienda con disclosure matura, Intesa San Paolo ha realizzato una DNF che si distingue come ‘best in class’, in grado di indicare sia i punti essenziali che fare un rimando ad altri documenti o fonti in cui approfondire le informazioni, con una valida prioritizzazione degli argomenti trattati. In base a quanto riportato nella propria DNF, Intesa San Paolo dimostra poi di aver raggiunto un elevato livello di integrazione dei principi della sostenibilità e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nel proprio modello di business e nella strategia aziendale.

Fideuram, Oscar di Bilancio 2021: la motivazione del premio

Eccellente il Report Integrato concepito per guidare anche il lettore non esperto in una lettura immersiva e coinvolgente del documento. Risultano molto utili a questo fine sia la Guida introduttiva sia il ricco Glossario. Il Report è navigabile anche in forma interattiva sul sito. Approfondimenti multimediali integrano le diverse forme di comunicazione aziendale. La struttura di rendicontazione è chiara e ben articolata e l'informativa economico-finanziaria molto esauriente. Molto apprezzabile l'equilibrio tra le parti descrittive e la dimensione quantitativa, oltre al bilanciamento tra analiticità e sintesi. Ottime le connessioni descritte tra le principali tematiche materiali e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Emerge dal documento una ampia diffusione della cultura degli ESG che da tema di nicchia passa ad essere un mainstream. Apprezzabili l'ingaggio degli stakeholder nella definizione dei contenuti del documento e il riferimento a puntuali obiettivi di miglioramento. Sicuramente uno dei migliori Report Integrati sia per completezza di informazioni immediatamente fruibili per la chiarezza e semplicità di esposizione, sia per l'efficacia della infografica che rende il documento anche bello da un punto di vista squisitamente grafico.

“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance. – commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici”.