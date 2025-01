Intesa Sanpaolo e Fondazione Atena insieme per il progetto 'ILoveLife' contro le dipendenze giovanili

Intesa Sanpaolo e Fondazione Atena presentano 'ILoveLife': al via la raccolta di 100 mila euro per prevenire le dipendenze giovanili nelle scuole del Lazio

Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere il progetto “ILoveLife” della Fondazione Atena, attraverso il Programma Formula, un’iniziativa dedicata a promuovere la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e l’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo della campagna è ambizioso: raccogliere 100mila euro entro il 30 aprile 2025 tramite la piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, dove è possibile donare in tempo reale.

“ILoveLife” è un progetto nato dall’esperienza ventennale della Fondazione Atena per prevenire le dipendenze da alcol, droghe e tecnologie tra i giovani. L’iniziativa prevede una serie di incontri formativi nelle scuole del Lazio, tra cui quelle di Rieti, Frosinone e Viterbo, con l’obiettivo di sensibilizzare fino a 20mila studenti e studentesse di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Questi incontri saranno guidati da esperti, medici, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e testimoni diretti, affrontando i rischi delle dipendenze con un approccio multidisciplinare e scientifico.

Il progetto si propone non solo di informare i giovani sui danni legati all’uso di sostanze psicotrope e alle dipendenze tecnologiche, ma anche di stimolare la riflessione critica e la consapevolezza attraverso materiali didattici e attività di follow-up. Il percorso educativo sarà svolto coinvolgendo classi di scuole secondarie di primo e secondo grado, cercando di rispondere alle esigenze specifiche degli studenti.

Intesa Sanpaolo partecipa attivamente al crowdfunding associato al progetto, devolvendo 2 euro per molti acquisti effettuati dai clienti in modalità online. La raccolta fondi, a cui contribuiscono anche altre società del Gruppo, è un esempio concreto di come la Banca intenda rispondere ai bisogni delle comunità dei territori in cui opera.

“Con ILoveLife si conferma l’attenzione di Intesa Sanpaolo ai bisogni delle comunità dei territori in cui opera. La prevenzione delle dipendenze, pur essendo un tema complesso, è una necessità da affrontare, e intervenire in ambito scolastico offre una grande opportunità per fornire strumenti critici ai giovani, aumentando la loro consapevolezza”, ha sottolineato Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo.

Anche il Prof. Giulio Maira, Presidente della Fondazione Atena, ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, sottolineando: “Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi con la cultura, spiegando loro cosa significa usare le droghe e cosa sono le dipendenze. Il progetto ILoveLife nasce per loro, perché i giovani di oggi sono il nostro futuro, e abbiamo il dovere di difenderlo”.

La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 aprile 2025 sulla piattaforma For Funding, ribadendo l’impegno di Intesa Sanpaolo e dei suoi partner nella promozione di una società più consapevole e responsabile.