Intesa Sanpaolo: investiti €15 mln per potenziare il settore agroalimentare

Intesa Sanpaolo: annunciato l'investimento di 15 milioni di euro per rafforzare le aziende clienti della Direzione Agribusiness

Intesa Sanpaolo ha annunciato un importante piano di investimento dedicato al settore agroalimentare, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare le aziende clienti della Direzione Agribusiness. Il Gruppo bancario ha deciso di investire 15 miliardi di euro come parte del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che prevede un totale di 120 miliardi di euro disponibili fino al 2026 per supportare la crescita e la trasformazione delle PMI e delle aziende di dimensioni minori. Questo intervento si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha stanziato oltre 410 miliardi di euro per stimolare la ripresa economica e l’innovazione infrastrutturale dell’Italia, come confermato dal CEO Carlo Messina.

Il programma è stato presentato il 12 settembre 2024 presso lo Spazio Eventi Gioia 22 di Milano, in un evento che ha visto la partecipazione di imprenditori del comparto agroalimentare collegati in live streaming da tutta Italia. Tra i relatori principali si sono distinti Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness, Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies Research, e Stefano Visone, Direttore Commerciale Agribusiness. L’incontro ha incluso anche discussioni approfondite su investimenti per la competitività delle imprese e soluzioni per la cybersecurity, con interventi di esperti del settore come Patrick Beriotto di Warrant Hub e Pierguido Iezzi di Tinexta Cyber.

Il piano “Il tuo futuro è la nostra impresa” si propone di accelerare la trasformazione necessaria per il rinnovamento industriale, la transizione energetica e digitale delle imprese. Tra le misure previste, il programma include finanziamenti specifici per l’efficienza energetica e l’innovazione, sostenendo anche la crescita estera e l’esplorazione di nuovi mercati. Un aspetto rilevante è la linea di finanziamenti “Crescita Agri”, che offre supporto fino a 30 anni per lo sviluppo della produzione agroalimentare, integrandosi con soluzioni per la copertura dei rischi e per l’efficienza energetica.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il rafforzamento e la competitività delle nostre imprese agricole e della trasformazione alimentare passa attraverso la capacità di intercettare le risorse finanziarie e le opportunità del PNRR e della Transizione 5.0 anche tramite i più efficaci strumenti di accompagnamento. Per questo i 15 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo rende disponibili nell’ambito del programma Il tuo futuro è la nostra impresa sono una leva per medie, piccole e micro imprese del mondo agroalimentare. Un impegno per favorirne la crescita in chiave digitale, energetica e sostenibile testimoniato anche dai numeri che esprime la Direzione Agribusiness: le erogazioni a medio e lungo termine dei primi sei mesi del 2024 destinate alle imprese clienti sfiorano il miliardo di euro”.