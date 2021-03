Intesa Sanpaolo: "Istituzione Finanziaria innovativa dell'anno 2020" per AIFIn

Intesa Sanpaolo è l’istituzione finanziaria innovativa del 2020 per AIFIn, principale centro italiano sull’innovazione finanziaria. Intesa Sanpaolo è l’«Istituzione Finanziaria innovativa dell’anno 2020»: il riconoscimento è stato assegnato da AIFIn, principale think tank italiano sull'innovazione finanziaria, nell’ambito del premio AIFIn «Financial Innovation - Italian Awards». Scopo di AIFIn è promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario e di evidenziare di anno in anno la capacità degli intermediari di guidare o anticipare i cambiamenti del mercato, attivando iniziative innovative e di stimolo per l’intero settore di riferimento. Non è l’unico riconoscimento ottenuto da Intesa Sanpaolo: nel corso della XVII edizione del Convegno AIFIn - Financial Innovation Day, sono stati ben otto i progetti del Gruppo che hanno ottenuto il miglior piazzamento, al primo e al secondo posto, nelle diverse categorie del premio. Anche in un contesto economico e sociale complicato e non prevedibile, come quello provocato dalla pandemia da Covid-19, Intesa Sanpaolo ha confermato e rilanciato la propria vocazione all’innovazione, mettendola al servizio di nuove modalità di approccio e di relazione con i propri clienti, imprese e famiglie, cogliendo tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione e promuovendo lo sviluppo di iniziative e progetti per la sostenibilità, ispirate ai valori e ai principi fondanti dell'ESG (Environment, Social, Governance). Intesa Sanpaolo: otto progetti premiati nel corso del Convegno AIFIn - Financial Innovation Day “S-Loan (Sustainability Loan)” – 1° posto nella categoria “CSR e Sustainability” Il finanziamento a medio-lungo termine S-Loan, per il quale Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 2 miliardi di euro, rappresenta un’innovativa soluzione per le PMI italiane che intendono effettuare nuovi investimenti finalizzati a migliorare il proprio profilo ESG. S-Loan premia i comportamenti virtuosi attribuendo un beneficio di tasso alle società che rispettano specifici impegni presi con la banca, in termini di miglioramento delle proprie performance di sostenibilità. Con il supporto di Intesa Sanpaolo, il cliente persegue gli obiettivi di crescita della propria impresa, crea valore per la comunità e migliora il proprio impatto sull’ambiente.

“Near Banking – Trasformazione digitale del Factoring” – 1° posto nella categoria “Credito” Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato un ampio programma di trasformazione digitale a supporto della clientela Imprese, per evolvere la qualità del servizio dei prodotti Factoring e Reverse Factoring, garantendo tempi di risposta rapidi e supporto specialistico lungo il ciclo economico dell’impresa. La piattaforma Near Banking, realizzata in modalità totalmente custom, consolida il posizionamento della Banca in ambito Supply Chain Finance, cogliendo le opportunità di business emergenti e sostenendo le filiere di eccellenza nella gestione del circolante attraverso soluzioni efficaci, sostenibili e capital-light. Il dialogo con tutti gli applicativi coinvolti nel processo commerciale (es. piattaforma di pricing, piattaforma di trasparenza, piattaforma di CRM), opportunamente adeguati alle peculiarità del prodotto Factoring, consente scambi informativi automatici, migliora l’efficacia nella gestione operativa dei rapporti e abilita nuove modalità di monitoraggio. “La continua evoluzione dell’app Intesa Sanpaolo Mobile” – 1° posto nella categoria “Canali e CX” Il percorso di trasformazione digitale intrapreso da Intesa Sanpaolo ha focalizzato l'attenzione sull'App Intesa Sanpaolo Mobile, in risposta all’approccio dei clienti oggi sempre più "mobile- oriented". La creazione di nuovi customer journey di vendita da mobile o di funzionalità/servizi innovativi da offrire ai clienti per supportarli nel loro everyday banking avviene attraverso metodologie di Design Thinking che prevedono il coinvolgimento dei clienti finali in tutte le fasi della progettazione (es. co-design, usability test). Per lo sviluppo e la continua evoluzione dell'App – che conta oltre 6 milioni di user – si fa oggi leva su innovazioni sia di processo, attraverso lo sviluppo di tecnologie evolute anche grazie alla collaborazione con Fintech e BigTech emergenti, sia di prodotto/servizi per offrire un'offerta commerciale "digital native" e sfruttare le opportunità derivanti dall'open banking. “Imprese Vincenti” - 2° posto nella categoria “Comunicazione” Il progetto Imprese Vincenti nasce con l’obiettivo di valorizzare le PMI italiane, esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. Le imprese selezionate come “Vincenti” – ad oggi 144 su 4.000 PMI candidate, tra cui 12 appartenenti al Terzo Settore - sono attive in tutti i settori produttivi e sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono campioni del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale e alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. Alle Imprese Vincenti sono riservati percorsi di crescita e di visibilità, offerti dalle società del gruppo Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa. Grazie ai media partner - Gruppo 24 Ore, Class Editori, La Stampa e Ansa – viene garantita a tutte le imprese partecipanti ampia visibilità mediatica su tutti i canali previsti: web, radio, stampa e tv. Grazie ai qualificati partner del progetto - Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso e, da quest’anno, Cerved e Microsoft Italia. Alle Imprese Vincenti inoltre vengono offerti strumenti di supporto alla crescita: advisory per la comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e per l’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community ELITE e con best practice internazionali e partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico.

“Crescere Protetti” – 2° posto nella categoria “CSR e Sustainability” Tramite Crescere Protetti, l’iniziativa ESG di Intesa Sanpaolo in ambito Salute, sviluppata in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, Intesa Sanpaolo intende dare il proprio contributo alla protezione della salute di bambini e ragazzi minorenni che vivono in condizioni di disagio e non hanno accesso adeguato alle cure sanitarie. La Banca ha devoluto parte delle provvigioni derivanti dalla vendita di prodotti assicurativi in ambito Salute (Proteggi Salute e XME Protezione), destinando il ricavato all’erogazione di una Polizza Salute, sottoscritta dalla Fondazione Francesca Rava alla fine della raccolta fondi e creata appositamente da Intesa Sanpaolo RBM Salute, che partecipa a questa iniziativa con rinuncia a qualsiasi forma di profitto. La polizza collettiva ha durata pari a un anno e copre le prestazioni sanitarie a favore dei minori identificati dalla Fondazione stessa in funzione dei bisogni censiti. La raccolta fondi è stata alimentata anche grazie alle donazioni effettuate da privati tramite For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. “Smart Save” – 2° posto nella categoria “Risparmio” Smart Save è il primo servizio d’investimento “mobile only” con cui il cliente può sottoscrivere in qualsiasi momento, in completa autonomia e flessibilità direttamente dal proprio smartphone, un fondo comune d’investimento, sia in unica soluzione che tramite un piano di accumulo (PAC). L’obiettivo è stimolare l’investimento anche di piccole somme, occasionale e periodico: il cliente può scegliere tra i 4 fondi dedicati al servizio, differenziati per livello di rischio, spostando somme dal proprio conto corrente attraverso un semplice gesto direttamente dallo smartphone. Può decidere di investire in qualsiasi momento con un minimo di 5 Euro - anche più volte al giorno secondo le proprie esigenze e possibilità - e può inoltre decidere di attivare un piano periodico di versamenti anche con cadenza settimanale. “Ellis, la nuova soluzione di Artificial Intelligence conversazionale di Intesa Sanpaolo” – 2° posto nella categoria “Customer Service” Ellis è un assistente virtuale fruibile da tutti i clienti che utilizzano l’App Intesa Sanpaolo Mobile. Basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è capace di comprendere le richieste formulate dai clienti e rispondere in linguaggio naturale: grazie all’attività di progettazione dei flussi conversazionali e del training effettuato è quindi in grado di fornire 24/7 un supporto di primo livello avanzato alla clientela. La soluzione ha come obiettivo il miglioramento della user experience del cliente, di cui è in grado di gestire la maggior parte delle richieste coprendo i principali prodotti e servizi offerti dalla Banca (es. gestione carte, pagamenti, ricerca documenti, ricerca movimenti, assistenza alla navigazione dell’App). Ellis è inoltre perfettamente integrato con i canali di assistenza tradizionali di Intesa Sanpaolo per poter abilitare un modello di supporto ibrido: attraverso la stessa interfaccia, è possibile richiedere l’intervento di un gestore specializzato. Ellis rende disponibile le principali capability di artificial intelligence conversazionale nell’ambito della Banca grazie all’ecosistema creato in cui componenti applicative dell’IT bancario interagiscono in uno scenario di cloud ibrido con le platform di due principali player IT come Google e Cisco, con un modello operativo specifico per citizen data scientist.

Eurizon WISE è il sistema di formazione creato dalla SGR attraverso una piattaforma digitale per sviluppare la cultura finanziaria all’interno delle reti di distribuzione e clienti istituzionali. È costituito da una serie di moduli, che rispondono in primis ai contenuti formativi delle direttive del Regolatore, ma è anche costantemente arricchito con nuovi approfondimenti su temi economico-finanziari e comportamentali. Una piattaforma e un’App progettate per gestire al meglio l’apprendimento e verificare gli obiettivi raggiunti, accessibile 24 ore su 24, ovunque e con qualsiasi device. Permette al cliente di scegliere, ma anche co-progettare, il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze.

Eurizon WISE può contare su un network di specialisti, capaci di far evolvere concretamente le competenze durante il percorso formativo. I contenuti formativi sono proposti da esperti di Eurizon, ma anche da docenti di importanti istituzioni accademiche su temi particolarmente interessanti e di frontiera.