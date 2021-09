Intesa Sanpaolo, main partner di MIART 2021 con la mostra di Alice Visentin

Intesa Sanpaolo si conferma partner principale di MIART 2021 e punta sui servizi di art advisory

Intesa Sanpaolo, anche quest’anno partner principale di miart, sarà presente alla fiera internazionale di arte moderna e contemporanea in programma a Milano dal 17 al 19 settembre 2021.

Per questa edizione Gallerie d’Italia, il museo di Intesa, e Intesa Sanpaolo Private Banking hanno dato vita a un progetto speciale dedicato ad Alice Visentin, giovane artista nostrana. Negli spazi di Fiera Milano in questi giorni è possibile visitare la mostra “Andante. Ritmo di uno spirito appassionato e lento”, che presenta i lavori di Visentin, un nucleo di dipinti inediti che trasmettono vitalità per dimensioni e colori e che sono il racconto profondo della comunità. Tema quanto mai attuale.

L’iniziativa testimonia il convinto supporto della banca ad arte, creatività e talento, inquadrati come elementi chiave per la ripartenza del Paese. miart 2021 sarà valorizzata anche dalla presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking, che presenterà, presso lo stand del Gruppo, le proprie soluzioni innovative e complete di wealth management per la gestione del patrimonio in tutte le sue articolazioni, con particolare focalizzazione sul servizio di art advisory.

“Intesa Sanpaolo Private Banking e Gallerie d’Italia partecipano a miart con convinzione e contribuiscono ad accrescere i contenuti di una delle più importanti fiere d’arte europee”, ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici. “L’attenzione al mercato e il suo studio, con un costante monitoraggio anche nell’ottica di una consapevole protezione del patrimonio dei clienti, rappresentano le ragioni di una partnership solida che ha portato inoltre alla pubblicazione del primo Art Market Report dedicato esclusivamente all’Italia. Le Gallerie d’Italia, grazie al supporto di Intesa Sanpaolo Private Banking, danno vita a un progetto speciale quest’anno dedicato al lavoro della giovane artista italiana Alice Visentin.”

“Tra le soluzioni complete e innovative di wealth management che contraddistingue Intesa Sanpaolo Private Banking sul mercato, il servizio di Art Advisory detiene sempre più un valore strategico per la gestione e diversificazione del patrimonio della nostra clientela più sofisticata”, ha aggiunto Andrea Ghidoni, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking. “Grazie alla collaborazione con una rete di professionisti indipendenti, siamo infatti in grado di supportare i nostri clienti nella selezione, nella valutazione e nell’acquisto di opere d’arte. La partnership con miart, che abbiamo l’onore di confermare anche quest’anno, rappresenta per noi lo spazio più naturale per dialogare da vicino con collezionisti e investitori, e presentare loro i nostri servizi di consulenza dedicati”.