Intesa Sanpaolo, realizzato monitor dei poli tecnologici del Lazio

Intesa Sanpaolo, monitor dei poli tecnologici e dei distretti laziali: -20,3% rispetto al 1°semestre 2022

Esportazioni dei poli tecnologici laziali in calo nel 1° trimestre dell’anno (-20,3% rispetto al 1° trimestre 2022). Chiude in positivo il polo aerospaziale con un +39,7%, mentre il polo ICT e il polo farmaceutico registrano una flessione, rispettivamente del -10,4% e del -26,9%. Nei primi tre mesi dell’anno le esportazioni dei poli tecnologici della regione si sono attestate su livelli pari a 3,2 miliardi di euro.

Dopo aver chiuso il 2022 con un aumento del 9,6%, il polo farmaceutico del Lazio ha evidenziato una flessione delle esportazioni del 26,9%, condizionato principalmente dal forte calo delle vendite in Belgio, Germania e Stati Uniti. In frenata anche le esportazioni verso la Cina. Nel complesso, nei primi 3 mesi dell’anno, le esportazioni del polo farmaceutico si sono posizionate su valori pari a circa 2,5 miliardi di euro. Chiude in territorio negativo anche il polo dell’ICT romano, in controtendenza rispetto agli altri poli ICT monitorati a livello nazionale. A condizionare le performance del trimestre sono stati i risultati negativi osservati soprattutto nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi, in Pakistan e Arabia Saudita.

Continua invece il trend positivo del polo dell’aerospazio cresciuto del 39,7%. L’export nei primi 3 mesi dell’anno si è assestato su livelli pari a circa 454 milioni di euro, in aumento di circa 130 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2022. Il Monitor dei Poli Tecnologici del Lazio realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo conferma la rilevanza dei poli hi-tech regionali nel panorama manifatturiero italiano. Nel report viene analizzata l’evoluzione delle esportazioni anche dei due distretti tradizionali del Lazio.