Intesa Sanpaolo, realizzato polo educativo per i giovani di Napoli Nord

Intesa Sanpaolo, sostenuta la realizzazione di un polo educativo per i giovani di Napoli Nord: progetto inserito nel programma della Banca per il sociale da 1,5 miliardi di euro

Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, è stato inaugurato a settembre 2024 il nuovo Polo Educativo di Casoria, progettato per offrire ai giovani dell’area di Napoli Nord un’opportunità concreta di riscatto sociale e professionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di riduzione delle disuguaglianze della Banca, che ha destinato 1,5 miliardi di euro al sociale entro il 2027 come parte del Piano di Impresa 2021-2025.

Il Polo, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Mater Dei dell'Ordine delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Napoli, la Regione Campania e Intesa Sanpaolo, rappresenta una risposta concreta ai problemi di dispersione scolastica e criminalità che affliggono uno dei territori più svantaggiati d’Italia. Situato presso il Madrinato di San Placido di Casoria, il progetto mira a creare un ecosistema educativo innovativo e inclusivo.

Il contributo di Intesa Sanpaolo ha permesso la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell’immobile che ospita il Polo Educativo, trasformandolo in un centro moderno e accogliente. Qui sono state create nuove aule didattiche, laboratori, centri di orientamento al lavoro e sportelli di assistenza per le famiglie. L’obiettivo è offrire ai giovani un luogo piacevole e stimolante dove sviluppare progetti di vita lontani dalla criminalità.

L’anno scolastico 2024-25 ha segnato l’avvio di percorsi triennali per l’acquisizione di qualifiche e diplomi professionali, con tirocini lavorativi e opportunità di assunzione. Una équipe di professionisti, composta da educatori, psicologi e orientatori, lavora a stretto contatto con le famiglie per supportare i giovani nella loro crescita personale e professionale.

Il Polo di Caivano-Casoria rappresenta un esempio virtuoso di co-progettazione tra istituzioni, imprese e Terzo Settore. La Regione Campania, l’Istituto Mater Dei e Intesa Sanpaolo hanno unito le forze per realizzare un progetto ambizioso, capace di rispondere alle esigenze del territorio con una programmazione pluriennale e interventi mirati.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di contrasto alle povertà avviato nel 2018 sotto la guida di Carlo Messina e coordinato dall’Area Sostenibilità della Banca. Questo approccio si distingue per la capacità di mettere in relazione diversi attori, dal mondo delle imprese alle organizzazioni non profit, creando una rete solida e inclusiva. Con questa iniziativa, Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nel campo della sostenibilità sociale, contribuendo a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.