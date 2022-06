Intesa Sanpaolo premiata come migliore società cross-sector europea

Intesa Sanpaolo si aggiudica il premio IR Magazine Awards 2022 come migliore società cross-sector in Europa

Intesa Sanpaolo è stata premiata con l’IR Magazine Awards 2022 come migliore società cross-sector europea ed è stata riconfermata, per il secondo anno consecutivo, migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori. La Banca si è aggiudicata così due tra i premi più ambiti della serata di premiazione, tenutasi ieri a Londra e per la prima volta dal 2020, di nuovo in presenza. Il prestigioso premio è conferito annualmente da oltre tre decenni dalla prestigiosa rivista specializzata IR Magazine sulla base delle valutazioni espresse da analisti finanziari e investitori. Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, sono stati premiati come migliori Investor Relations Officer europei cross-sector.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che riflette i nostri continui sforzi e la nostra attenzione per migliorare costantemente la trasparenza e la qualità della nostra comunicazione con il mercato”, ha affermato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo. Il team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo fa parte dell’Area del Chief Financial Officer, Stefano Del Punta.