Intesa Sanpaolo: premiata da Brandon Hall Group per progetti ESG innovativi

Intesa Sanpaolo premiata da Brandon Hall Group e Linkedin per progetti ESG innovativi nell’ambito risorse umane e del welfare

Intesa Sanpaolo si aggiudica tre Excellence in Technology Awards di Brandon Hall Group, importanti premi internazionali conferiti alle migliori società al mondo che si distinguono per strategie, progetti e iniziative innovative, mirate e misurabili, con impatti positivi sulle persone e sull’organizzazione in generale.

Gli Excellence Awards sono i più longevi e prestigiosi riconoscimenti nell’ambito della gestione del capitale umano attraverso la tecnologie innovative di cui beneficiano le persone e le organizzazioni. I premi sono stati giudicati da una giuria internazionale di esperti del settore in base al valore per il business, innovazione tecnologica, differenziazione unici, funzionalità tecnica e risultati misurabili. Nel 2021 Intesa Sanpaolo ha vinto tre premi per progetti innovativi che mettono al centro le persone, il loro benessere e i nuovi modi di lavorare, come lo smart working, e che rispecchiano ancora una volta l’attenzione del Gruppo per tutte le persone, per il loro welfare e per i temi ESG.

Categoria Best Advance in Corporate Wellbeing Technology - Silver Award con “People Care strategy: technology at the service of employee well-being” per la tecnologia a servizio del benessere delle persone in azienda e per i benefici generati attraverso CareLab, Vetrina dei Servizi e Ascolto e Supporto, accessibili da #People. CareLab è una piattaforma di welfare interamente focalizzata sul benessere disponibile gratuitamente per tutte le persone del Gruppo, con una collezione digitale dinamica con oltre 500 contenuti educational (podcast, articoli, video), webinar, iniziative e servizi, declinati su benessere fisico (Alimentazione e Movimento), quello dato dall’equilibrio corpo-mente (Energia e benessere emotivo) e il benessere sociale (Caregiving).

Categoria Best Advance in Time and Labor Management - Silver Award con “Time and Labor management in the Next Way of Working”, per lo strumento di Pianificazione e prenotazione di #People e per il supporto che può dare ai colleghi nell’organizzazione del lavoro, in particolare in nuovi contesti sempre più “ibridi” con lo sviluppo dello smart working. Intesa Sanpaolo ha sviluppato una piattaforma digitale innovativa che permette a tutte le persone di gestire in qualunque momento la pianificazione del tempo e la prenotazione degli spazi di lavoro.

Categoria Best Advance in Mobile Learning Technology - Silver Award con “Enter the future of learning, enter MyLA” per l’app di formazione dedicata ad alcuni mestieri di Banca dei Territori che offre un’esperienza in linea con le migliori piattaforme on-demand e le app consumer sul mercato. Sviluppata per iOS in collaborazione con Apple, “My Learning App” offre un’esperienza di apprendimento personalizzata sulle esigenze di ogni persona, grazie a un sistema che propone e suggerisce contenuti dedicati in base all’abilità che l'utente vuole sviluppare o migliorare.

Intesa Sanpaolo è stata inoltre riconosciuta da Linkedin, il più grande network professionale online del mondo, come migliore azienda nei Linkedin Talent Awards in termini di comunicazione in ambito Diversity e Inclusion. Per il suo impegno verso le persone, Intesa Sanpaolo è riconosciuta dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo. Tra le recenti iniziative la pubblicazione del glossario, “Le parole giuste – Media e persone con disabilità”, una guida pensata per chi vuole scrivere del mondo della disabilità con correttezza e rispetto. Il Gruppo è il più grande datore di lavoro privato in Italia e, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha strutturato negli anni un sistema integrato di welfare innovativo e completo investendo nelle persone, nel valore della diversità e nei temi ESG per un migliore benessere.