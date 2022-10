Intesa Sanpaolo, premiati i vincitori della Start Cup Lazio 2022

Intesa Sanpaolo, premiate le startup 'Protein Italy' e 'Bufaga' per l'8ª Edizione della Finale Start Cup Lazio 2022

“Dalle idee dei ricercatori e degli studenti all’impresa per un futuro sostenibile” è il titolo portante della Finale di Start Cup Lazio 2022 che si è svolta nella giornata di apertura della grande manifestazione “Future Sight” per il 40° anno dalla costituzione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in diretta streaming sulla pagina YouTube dell’Ateneo. L’evento si è aperto con i saluti con i saluti di Nathan Levialdi Ghiron, Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Lucia Leonelli, Preside Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, Daniele Leodori, Vicepresidente Regione Lazio, Giovanni Tria, Presidente Fondazione Enea Tech e Biomedical, Alessandro Grandi, Presidente PNICube, Maurizio Casasco, Presidente Confapi. L’evento è stato moderato da Paola Maria Anna Paniccia dell’Università di Roma Tor Vergata, Coordinatrice Start Cup Lazio e Consigliere Direttivo PNICube.

Il panel “Ricerca e startup innovative per una ripresa sostenibile” ha poi puntato i riflettori sui temi della valorizzazione imprenditoriale della ricerca e dell’innovazione per il progresso sostenibile, argomento cruciale per il Paese e tra le priorità del PNRR. È stata un’occasione di confronto grazie alla partecipazione di Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo, Intesa Sanpaolo, Vincenzo Tagliaferri, Prorettore al Trasferimento Tecnologico Università di Roma Tor Vergata, Luigi Campitelli, Direttore Spazio Attivo e Open Innovation Lazio Innova, Raffaele Trapasso, Head Entrepreneurship Education and Skills Unit, OCSE, Francesco Saverio Mennini, Presidente Società Italiana di Health Technology Assessment, Sara Poggesi, Osservatorio Imprese Femminili, Università di Roma Tor Vergata e Silvia Baiocco, Università di Roma Tor Vergata, Responsabile Comitato Organizzativo Start Cup Lazio. Alberto Silvani, Esperto politiche, ricerca e innovazione, Past Research Director CNR, ha chiuso il panel, sottolineando la crescente attenzione dell’università italiana ai temi dell’impatto sociale della ricerca.

Nel corso dell’evento, i nove migliori progetti, selezionati tra i 27 finalisti di Start Cup Lazio 2022 su un totale di 54 application al bando, sono stati presentati dai team proponenti in brevi pitch evidenziando il valore della loro startup innovativa nei settori Life Sciences-MedTech, ICT Cleantech & Energy, Industrial, ad una Giuria di esperti, professionisti e accademici, per aggiudicarsi il podio SCL 2022 con il montepremi Regione Lazio.

Roberto Gabrielli, responsabile della direzione Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Il Lazio, con circa 1800 startup, è la seconda regione dopo la Lombardia per numero di startup innovative. Il 90% si trovano a Roma e provincia; di queste circa l’87% opera nei servizi mentre i numeri nella manifattura e nell’artigianato sono di molto sotto la media nazionale. Questo riflette la conformazione del tessuto economico laziale che vanta tre grandi poli tecnologici rispettivamente nei settori della farmaceutica e delle biotecnologie, dell’ICT e dell’aerospazio. Credo che iniziative come l’8ª edizione della Start Cup Lazio offrano un contesto ideale per scambiare idee, sostenere l’innovazione, la sostenibilità e facilitare il dialogo tra università, mondo imprenditoriale e potenziali investitori. Intesa Sanpaolo ha da sempre questa vocazione e promuove numerose iniziative a favore delle startup su tutto il territorio nazionale offrendo percorsi di valorizzazione e accelerazione. Il nostro obiettivo è quello di stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica”.

“Start Cup Lazio è l’occasione per ribadire il valore imprescindibile di quel fare sistema che si pone come finalità principale la condivisione delle iniziative e la creazione di nuove opportunità, trasferendo risultati scientifici e sviluppando progettualità comuni per rafforzare il territorio. Si tratta di una rete che coinvolge decine di partner, confermandosi un prezioso interlocutore per la Regione Lazio e Lazio Innova. Una rete che permette di puntare dritto alla promozione dell’eccellenza della ricerca laziale come protagonista delle nuove tendenze tecnologiche, traghettando i risultati ottenuti in iniziative di innovazione aperta e trasferimento tecnologico verso il mondo dell’industria. L’obiettivo è creare le condizioni ideali per agevolare l’emersione di buone idee provenienti dagli innovatori del nostro territorio. Mi preme sottolineare e ricordare come il sostegno alla crescita della cultura di impresa e il trasferimento della ricerca e dell’innovazione restino punti caratterizzanti la mission di Lazio Innova, nella quale è fondamentale l’incrocio di competenze con il sistema universitario”, ha affermato Nicola Tasco, Presidente di Lazio Innova.

"‘Future Sight’ ha rappresentato un contesto ideale per premiare e far conoscere le migliori startup innovative finaliste vincitrici di Start Cup Lazio 2022 ma anche per scambiare idee e proposte concrete su come sostenere i processi di valorizzazione imprenditoriale della ricerca scientifica. Effettivamente, Start Cup Lazio è un percorso generativo che, come università, sosteniamo con convinzione perché mette in relazione la creatività dei ricercatori e degli studenti con le opportunità d’innovazione a livello regionale e nazionale facendo leva sulla forza della collaborazione per cogliere le sfide del presente e costruire il futuro”, ha aggiunto Paola Maria Anna Paniccia, Coordinatrice della Start Cup Lazio.

I sei vincitori del 'Team Ricercatori' SCL 2022 accedono al Premio Nazionale per l’Innovazione, che si svolgerà a L’Aquila, in Abruzzo, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 dicembre. PNI è la Business Plan Competition più importante in Italia che seleziona i migliori progetti di startup innovativa nati dalla ricerca ed è promossa dall’Associazione PNICube che riunisce 53 Atenei e Incubatori accademici, coinvolgendo le regioni italiane attraverso le Start Cup regionali.