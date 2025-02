Intesa Sanpaolo, presentati i risultati consolidati al 31 Dicembre: utile netto pari a € 9 mld

Intesa Sanpaolo presenta i risultati consolidati al 31 Dicembre 2024: utile netto pari a 9 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo chiude il 2024 con risultati straordinari, confermando la sua capacità di generare redditività sostenibile e supportare la crescita economica italiana. L'utile netto dell'anno si attesta a 8,7 miliardi di euro, in aumento del 12,2% rispetto ai 7,7 miliardi del 2023. Rettificato per componenti non ricorrenti e azioni gestionali, l'utile netto raggiunge i 9 miliardi di euro, prefigurando un miglioramento a oltre 9 miliardi nel 2025. Questo risultato è trainato dalla crescita dei ricavi, dal contenimento dei costi e da una gestione prudente del rischio di credito.

Il gruppo propone dividendi complessivi per 6,1 miliardi di euro, con un acconto di 3 miliardi già versato nel novembre 2024 e un saldo di 3,1 miliardi previsto per maggio 2025. Inoltre, sarà avviato un programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) da 2 miliardi di euro a giugno 2025, approvato dalla BCE. Queste operazioni si inseriscono in una strategia volta a garantire una remunerazione stabile e crescente per gli azionisti, consolidando la fiducia del mercato nel titolo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo vanta una patrimonializzazione elevata, con un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) al 13,9%, largamente superiore ai requisiti normativi di vigilanza. Questo livello di solidità patrimoniale consente alla banca di affrontare le sfide macroeconomiche con resilienza e di continuare a sostenere l'economia reale. I proventi operativi netti sono cresciuti del 7,5%, con incrementi del 6,9% per gli interessi netti, del 9,4% per le commissioni da servizi e del 4,1% per l’attività assicurativa. La performance è stata favorita dalla dinamica dei tassi d’interesse, dalla crescita del risparmio gestito e dall’espansione delle attività legate alla consulenza finanziaria.

I costi operativi si attestano a 10,2 miliardi di euro, in aumento dell'1,3% rispetto al 2023, un incremento contenuto grazie all'implementazione di strategie di efficienza e digitalizzazione. Il cost/income ratio si mantiene su livelli competitivi, attestandosi al 46,5%, tra i migliori del settore bancario europeo. L’adozione di tecnologie avanzate e l’ottimizzazione dei processi interni hanno contribuito a contenere le spese, migliorando la produttività e la redditività.

Nel 2024, Intesa Sanpaolo ha erogato 43 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e imprese italiane, contribuendo alla crescita economica del Paese e alla salvaguardia di circa 15.500 posti di lavoro. Inoltre, la banca ha versato 5,3 miliardi di euro in imposte, contribuendo significativamente alle finanze pubbliche italiane.

Sul fronte della responsabilità sociale, il gruppo ha confermato il proprio impegno nel contrasto alle disuguaglianze e nella rigenerazione urbana, con oltre 20,4 miliardi di euro destinati a iniziative di credito sociale e sviluppo sostenibile dal 2022 al 2024. Il programma di housing sociale e le iniziative per il sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione rappresentano un pilastro della strategia ESG della banca. Con un totale di 900 miliardi di euro in raccolta diretta e risparmio amministrato, Intesa Sanpaolo si conferma leader nel Wealth Management, Protection & Advisory. Il 2024 ha visto il rafforzamento del segmento di consulenza patrimoniale e l’espansione dell’offerta di prodotti di protezione, con una crescita significativa della raccolta netta in strumenti gestiti.

Un elemento chiave dell’innovazione del gruppo è Isybank, la nuova banca digitale lanciata nel 2024, che ha già acquisito 530.000 nuovi clienti e punta a superare il milione entro il 2025. Isybank rappresenta un passo decisivo nella strategia di digitalizzazione di Intesa Sanpaolo, offrendo un’esperienza bancaria completamente online, con servizi innovativi e un’interfaccia intuitiva.

Grazie a investimenti in tecnologia, digitalizzazione e a una gestione attenta dei costi, Intesa Sanpaolo guarda con fiducia al 2025, puntando a un'ulteriore crescita dell'utile netto e al consolidamento del proprio ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale in Italia. L’attenzione alla sostenibilità e alle iniziative ESG resta una priorità per il gruppo, con un focus su progetti di transizione ecologica, inclusione sociale e finanza sostenibile. La strategia di lungo termine prevede un rafforzamento delle competenze digitali, un’ulteriore ottimizzazione dell’efficienza operativa e una crescita costante del valore per tutti gli stakeholder.