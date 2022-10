Intesa Sanpaolo, rinnovato il sostegno ad Artissima 2022

Intesa Sanpaolo è Main Partner di Artissima per il terzo anno

Intesa Sanpaolo è per il terzo anno Main Partner di Artissima. La Banca conferma, così, il suo impegno di promozione dell’arte moderna e contemporanea, valorizzando le proprie collezioni d’arte, i musei delle Gallerie d’Italia, in particolare il nuovo museo di Torino dedicato alla fotografia e ai linguaggi visivi, e le collaborazioni con i principali soggetti nazionali e internazionali. In occasione di Artissima 2022, la Banca presenta nella sala immersiva del museo di Piazza San Carlo, inaugurato a maggio scorso, Collective Individuals: una rassegna di opere video, molte delle quali mostrate per la prima volta in Italia, di artisti rappresentati da gallerie partecipanti ad Artissima.

Il progetto, curato da Leonardo Bigazzi (curatore della Fondazione In Between Art Film e dello Schermo dell’arte), intende offrire uno sguardo sulle contraddizioni del presente attraverso una selezione di opere che invitano a riflettere su una società sempre più polarizzata, in cui le disuguaglianze e i conflitti continuano ad aumentare. La capacità degli artisti di registrare queste criticità rappresenta un’opportunità per ripensare modelli ormai obsoleti e immaginarne di nuovi, più aperti e inclusivi. La rassegna restituisce anche la varietà di tecniche utilizzate nella pratica video contemporanea: dalle immagini registrate con un vecchio cellulare fino alle più sofisticate elaborazioni di immagini digitali.

Intesa Sanpaolo è inoltre presente in fiera con l’esposizione di un nucleo di sei opere fotografiche originali realizzate dal celebre fotografo statunitense Gregory Crewdson, su committenza della Banca, legate alla mostra Eveningside in corso al museo torinese del Gruppo ed entrate a far parte della collezione di Intesa Sanpaolo. Concepita come ultimo capitolo della trilogia iniziata con Cathedral of the Pines nel 2012 e proseguita con An Eclipse of Moths nel 2018, la serie Eveningside è stata concepita tra il 2021 e il 2022. Ambientata in varie città del Massachusetts occidentale, in set allestiti in spazi vuoti, desolati e parzialmente chiusi, Eveningside ritrae personaggi che indossano abiti associati alla loro presunta professione. Gli scorci di Pittsfield, Adams, North Adams e altri centri del New England compongono l’immaginaria cittadina di Eveningside, una ricostruzione urbana in bianco e nero che diventa metafora del convivere moderno.

All’interno della fiera internazionale, Intesa Sanpaolo sarà inoltre al fianco della Fondazione Paul Thorel (nata per conservare e promuovere l'opera di Paul Thorel e sostenere la creatività contemporanea) per il lancio di un premio annuale per artisti che operano con il linguaggio fotografico, che vedrà in giuria anche il direttore di Artissima, Luigi Fassi. Nei giorni della fiera, l’ingresso alle Gallerie d’Italia sarà gratuito per i possessori del biglietto Artissima.