Intesa Sanpaolo, siglato MoU con Masdar per attività di financial advisory

Intesa Sanpaolo rafforza la partnership con Masdar: firmato a Roma un Memorandum of Understanding per operazioni di M&A internazionali

In occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accompagnato da una delegazione governativa emiratina, Intesa Sanpaolo e Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) hanno siglato oggi a Roma un Memorandum of Understanding. L’intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le due realtà nel settore delle operazioni di M&A.

La firma dell’accordo si è svolta alla presenza del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. A sottoscrivere il memorandum sono stati Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, e Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer di Masdar. Questa nuova intesa consolida il rapporto già esistente tra Masdar e Intesa Sanpaolo, che ha ricoperto il ruolo di finanziatore e consulente in diverse operazioni strategiche. Tra queste, di recente, l’acquisizione da parte di Masdar degli asset spagnoli di Enel attraverso Endesa, finalizzata nel dicembre 2024.

Mauro Micillo ha commentato: “La firma di questo accordo rinnova la nostra partnership con Masdar, una realtà di assoluta eccellenza con cui abbiamo già collaborato in diverse operazioni negli ultimi anni, tra cui l’investimento nel parco eolico offshore Baltic Eagle. Questo MoU conferma il nostro ruolo di partner strategico nelle operazioni di M&A a livello internazionale, ribadendo al contempo la nostra costante attenzione verso progetti innovativi e sostenibili. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano per la Divisione IMI CIB un mercato dalle enormi potenzialità e intendiamo perciò rafforzare ulteriormente la nostra presenza e il nostro supporto alle numerose realtà della regione”.

Anche Mohamed Jameel Al Ramahi ha sottolineato l’importanza dell’accordo, dichiarando: “Intesa Sanpaolo ha supportato Masdar in diverse operazioni finanziarie di rilievo, dall’acquisizione di una quota in Baltic Eagle in Germania alla partnership con ENEL ed Endesa in Spagna. Collaborare con un’istituzione finanziaria di primo piano come Intesa Sanpaolo, che vanta una profonda conoscenza del mercato e un forte impegno nella finanza sostenibile, sarà fondamentale nel nostro processo di sviluppo globale verso una capacità di 100 GW di energia rinnovabile entro il 2030”.

Dal 2006, anno della sua fondazione, Masdar ha giocato un ruolo centrale nella strategia degli Emirati Arabi Uniti per affermarsi come leader globale nella sostenibilità e nella lotta ai cambiamenti climatici. La società ha partecipato a progetti in oltre 40 Paesi e punta ad ampliare la propria capacità di energia rinnovabile fino a 100 GW entro il 2030, con l’ambizione di diventare uno dei principali produttori di idrogeno verde a livello mondiale. Tra i suoi obiettivi, figura la produzione annuale di un milione di tonnellate di idrogeno verde o di equivalenti derivati sia negli Emirati Arabi Uniti che su scala globale entro il prossimo decennio.

Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, è uno dei gruppi bancari più rilevanti in Europa e si distingue per il suo impegno ESG, in particolare sul fronte climatico e dell’impatto sociale. Leader in Italia in tutti i segmenti di attività – retail, corporate e wealth management – il Gruppo vanta una presenza internazionale strategica, con oltre 900 filiali e 7,5 milioni di clienti. La sua rete comprende banche controllate operative nel commercial banking in 12 Paesi dell’Europa centro-orientale, del Medio Oriente e del Nord Africa, oltre a una rete specializzata nel supporto alle imprese in 25 Paesi, con un focus specifico sulle aree a maggiore crescita per le aziende italiane.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking rappresenta un punto di riferimento globale per imprese, istituzioni finanziarie e pubblica amministrazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Fornisce servizi di capital markets e investment banking per facilitare le operazioni cross-border dei propri clienti, avvalendosi di una rete specializzata composta da filiali, uffici di rappresentanza e società controllate dedicate all’attività di corporate banking.