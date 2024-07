Intesa Sanpaolo supporta ABFV Italia con un finanziamento da € 4 mln

Intesa Sanpaolo al fianco di ABFV Italia con un finanziamento da 4 milioni di euro, i fondi saranno utilizzati per il Wine Resort di Dievole

Intesa Sanpaolo finanzia con oltre 4 milioni di euro lo sviluppo delle Cantine appartenenti al progetto ABFV Italia, un'azienda che produce alcune delle più prestigiose denominazioni toscane, tra cui Chianti Classico, Brunello e Bolgheri, e che gestisce anche attività di accoglienza turistica. Il finanziamento sarà impiegato sia nel settore ricettivo che nello sviluppo dell’attività vitivinicola. In particolare, i fondi saranno utilizzati per il Wine Resort di Dievole a Castelnuovo Berardenga (Siena), dove verranno realizzate 14 nuove unità ricettive. Inoltre, saranno investiti nel reimpianto di vigneti nel Chianti Classico, nel comprensorio del Brunello di Montalcino e nella zona di Bolgheri, dove verrà completata la cantina in costruzione nel comune di Castagneto Carducci.

La Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, una rete nazionale dedicata alle imprese agroalimentari, mira a valorizzare e sviluppare i territori attraverso l’attività turistico-ricettiva, sostenendo al contempo gli investimenti connessi alla produzione agroalimentare. In questo contesto, si inserisce il nuovo programma Crescita Agri, una linea di finanziamenti fino a 30 anni per lo sviluppo della produzione, modulabile sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza. Questo programma fa parte del più ampio piano "Il tuo futuro è la nostra impresa", che offre anche prodotti per la copertura dai rischi sulle materie prime e soluzioni per l’efficientamento energetico e la crescita internazionale.

“Siamo felici di avere al nostro fianco un partner così importante come Intesa Sanpaolo, che ci sta supportando su questi nostri progetti che riguardano sia le nostre produzioni di eccellenza, come il vino e l’olio, che l’ospitalità nelle zone agricole su cui insistiamo”, ha commentato Stefano Capurso, Presidente del gruppo ABFV Italia. “Abbiamo la fortuna di rappresentare tre zone straordinarie dove il paesaggio è frutto di anni di storia e lavoro dell’uomo, e oggi le bellezze del territorio, insieme alle produzioni enogastronomiche, costituiscono un asset economico che non ha eguali in termini di attrattività: da questo nasce la nostra volontà di investire per apportare migliorie sia alle nostre strutture che al nostro parco vigneti”.

“Questa operazione impatta i processi di produzione e trasformazione di ABFV Italia in ottica di innovazione e sostenibilità, oltre ad affiancare la diversificazione dell’attività agricola con l’agriturismo e la produzione di energie rinnovabili, che per l’agricoltura italiana raggiungono un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro nel 2023. Con il contributo delle risorse destinate al PNRR e di quelle riservate dal nostro programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa' stiamo assistendo a un cambio di paradigma dell'intero settore agroalimentare, sviluppandone trasformazione sostenibile, capacità attrattiva e ricchezza per il territorio", ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo.