IREN, accordo strategico con BBVA: al via nuovi servizi congiunti

IREN e BBVA su sostenibilità e digitalizzazione: lanciata la loro prima iniziativa congiunta

Iren luce gas e servizi e BBVA hanno raggiunto un accordo di collaborazione strategica per offrire in maniera congiunta, ai rispettivi clienti, servizi e proposte commerciali a supporto della transizione verso un futuro più sostenibile e digitale. Grazie all'accordo, le due realtà hanno lanciato la loro prima iniziativa congiunta: i clienti del mercato libero di Iren, che hanno un contratto di energia elettrica e/o gas, riceveranno un Buono Regalo Amazon.it per l'apertura di un conto con BBVA. Questa, rappresenta la prima di una serie di iniziative che Iren e BBVA svilupperanno in partnership nel medio lungo periodo, con l’obiettivo di offrire vantaggi e agevolazioni ai propri clienti verso i quali vi è da sempre la massima attenzione. Le due realtà hanno avviato una collaborazione già nel 2019, sempre fortemente legata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, da destinare a iniziative e progetti green legati a prodotti transazionali sostenibili.

Oggi, uniscono i propri punti di forza volgendo ancora lo sguardo al futuro: "Con questo nuovo accordo continuiamo a portare avanti la strategia di BBVA in Italia di unire le forze con partner leader nei diversi settori, come il Gruppo Iren, con cui condividiamo l'obiettivo di offrire maggior valore ai nostri clienti attraverso servizi digitali sostenibili" ha sottolineato Ignacio de Loyola Gil, Head of Product and Partnerships di BBVA Italia. "Questa campagna congiunta è il primo passo della nostra partnership strategica. Una partnership che sarà rafforzata da future iniziative sulla sostenibilità", ha concluso Ignacio de Loyola Gil.

Lorenzo Sessa, Direttore Prodotti Innovativi, Marketing e Comunicazione commerciale di Iren luce gas e servizi ha dichiarato: “Siamo davvero molto soddisfatti di lanciare questa iniziativa di co-marketing con il Gruppo BBVA, con il quale ci troviamo nella piena condivisione degli stessi valori di sostenibilità, centralità del cliente e attenzione per l’ambiente. Si tratta di un’offerta dedicata ai clienti Iren che vorranno aprire un conto bancario interamente digitale e a zero costi con BBVA. A seguire, nell’ambito di questo stesso accordo, svilupperemo altre proposte dedicate ai nostri rispettivi clienti, nonché ai nuovi, proponendo soluzioni convenienti, digitali e green”.

Decarbonizzazione, elettrificazione dei consumi, economia circolare ed efficienza energetica sono infatti alla base del nuovo Piano Industriale Iren al 2030. La strategia industriale della multiutility è profondamente connessa ai temi della sostenibilità, a cominciare dalla fornitura sul mercato libero domestico di sola energia verde proveniente per il 100% da fonti rinnovabili. Secondo il nuovo piano industriale di Iren al 2030, l’80% circa degli investimenti della multiutility sarà sostenibile e circa il 61% sarà rivolto allo sviluppo per favorire la crescita dimensionale del Gruppo, di cui 1,6 miliardi indirizzati all’innovazione e 600 milioni alla digitalizzazione. Nell'ambito dell'azione per il clima, e nel quadro del suo Impegno per il 2025, BBVA destinerà 200 miliardi di euro tra il 2018 e il 2025 in finanziamenti sostenibili, raddoppiando l'importo stabilito nell'obiettivo iniziale. La banca smetterà inoltre di finanziare il carbone nel 2030 nei Paesi sviluppati e nel 2040 nel resto. L'azienda ha inoltre fissato l'obiettivo di decarbonizzare il proprio portafoglio in quattro settori ad alta intensità di emissioni entro il 2030, con l'obiettivo di diventare carbon free entro il 2050.