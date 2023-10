Iren e CDP: sottoscritto finanziamento Green da 100 milioni

Iren e CDP, siglato nuovo finanziamento Green: 100 milioni per la riqualificazione energetica di 800 edifici pubblici

Iren e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un contratto per una nuova linea di finanziamento di tipo Green di importo pari a 100 milioni di euro, con una durata di 12 anni e volta a supportare il progetto di riqualificazione energetica di 800 immobili pubblici della Città di Torino. Il progetto, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di CDP e con quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030, verrà realizzato da Iren Smart Solutions e prevede numerosi interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, oltre ad attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma degli impianti e alla fornitura dei vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento).

L’obiettivo è quello di ottenere un risparmio sul consumo energetico, al termine degli interventi previsti, superiore al 30%. La realizzazione del progetto è già iniziata lo scorso luglio, con l’avvio dei lavori sugli edifici pubblici maggiormente energivori e con investimenti per quasi 10 milioni di euro. Per CDP l’operazione è coerente con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche relative alla transizione energetica previste dal Piano strategico 2022-2024, con un focus particolare sugli interventi per l'efficienza energetica nel settore dell'ingegneria civile.

Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, ha dichiarato: “La sottoscrizione di questa linea di credito con Cassa Depositi e Prestiti evidenzia l'allineamento degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo con quelli industriali e finanziari. Questi interventi sono una testimonianza del ruolo che le multiutility possono giocare sui territori nel complesso processo di transizione ecologica in corso: attraverso Iren Smart Solutions infatti affianchiamo i Comuni, le imprese e in generale le istituzioni locali a riqualificare i loro patrimoni migliorandone la sostenibilità e avviando percorsi di efficientamento e di infrastrutturazione dei territori. Quest'operazione rappresenta un'ottima opportunità per la Città di Torino per riqualificare il proprio patrimonio immobiliare".

“Il finanziamento siglato ci rende particolarmente orgogliosi in quanto renderà possibile un intervento finalizzato all'efficientamento energetico su un gran numero di edifici pubblici della città di Torino. L’iniziativa conferma il ruolo primario di CDP a sostegno di questo settore e ribadisce il nostro impegno nel sostenere la realizzazione di progetti che abbiano un impatto positivo sull'ambiente e sul territorio italiano. Un lavoro costante confermato anche dai risultati evidenziati nel nostro ultimo Bilancio Integrato: nel 2022 oltre il 70% delle risorse impegnate dal Gruppo, 20 miliardi su 30,6, è stato destinato infatti agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu”, ha commento Massimo di Carlo, Vice Direttore Generale e Direttore Business di CDP.

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, ha aggiunto: "Una buona notizia è il finanziamento ottenuto da Iren supporta l’accordo sottoscritto con la Città grazie al quale 800 immobili di proprietà comunale entro la fine del 2029 verranno riqualificati energeticamente con l’obiettivo di renderli più efficienti dal punto di vista dei consumi e più sostenibili dal punto di vista ambientale. Prosegue così l’impegno di Torino, tra le 100 città europee impegnate a diminuire le emissioni entro il 2030, verso una città a impatto climatico zero”.