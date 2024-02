ITA Airways aggiunge 2 frequenze sulla rotta verso l’Argentina

ITA Airways crescono a 9 le frequenze settimanali per volare da Roma e Buenos Aires nella stagione summer 2024

ITA Airways annuncia che, nella prossima stagione summer, aggiungerà 2 frequenze sulla rotta verso l’Argentina, per offrire un totale di 9 frequenze settimanali tra Roma Fiumicino e Buenos Aires dal mese di giugno. Questo ampliamento dell’offerta sulla capitale argentina è un’ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 dal collegamento diretto Roma Fiumicino – Buenos Aires. Grazie alle nuove frequenze, saranno fino a 30 i collegamenti settimanali A/R offerti da ITA Airways verso il Sud America nel cuore della prossima stagione estiva.

Oltre a rappresentare un mercato strategico per il traffico business e cargo, il Sud America è anche una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze e ospita milioni di persone di origine italiana. La Compagnia è infatti il vettore di riferimento dalle numerose comunità italiane e locali in Argentina e Brasile che scelgono ITA Airways per sentirsi "a casa" fin dal momento in cui salgono a bordo. In aggiunta ai collegamenti su Buenos Aires, ITA Airways opera infatti fino a 14 frequenze settimanali (28 voli) da Roma Fiumicino verso San Paolo, la città brasiliana più popolosa, e 7 frequenze settimanali (14 voli) verso Rio de Janeiro.

A sottolineare ulteriormente l’attenzione sul mercato sudamericano, la Compagnia di riferimento italiana annuncia di aver rafforzato l’accordo di codeshare con Aerolíneas Argentinas, integrando i collegamenti diretti tra Roma Fiumicino a Buenos Aires Ezeiza International Airport all’interno della partnership con il vettore di bandiera argentino. Da ora in poi, i viaggiatori di ITA Airways potranno così volare da Roma Fiumicino verso Buenos Aires e raggiungere la destinazione desiderata con un unico biglietto, beneficiando di una connettività completa a partire dal check-in di passeggeri e bagagli fino all’arrivo alla destinazione finale.