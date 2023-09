Italian Energy Summit '23: il nuovo mercato globale dell'energia

23esima edizione dell'Italian Energy Summit, discusse le sfide e le opportunità del nuovo mercato globale dell'energia

Si è tenuta oggi, presso Palazzo Mezzanotte, la seconda giornata dell’Italian Energy Summit, l’incontro che da oltre vent'anni si pone come punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale. Durante l’incontro di ieri, i maggiori player del settore si sono confrontati in tema di transizione energetica e sulle possibilità che l’utilizzo delle fonti rinnovabili potrebbe offrire. La seconda giornata del Summit si è invece concentrata sul nuovo mercato globale dell'energia. L’incontro è stato aperto da Mirja Cartia d'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, che ha presentato un quadro completo dello scenario in cui il settore energetico si trova oggi ad operare.

All’intervento di d’Asero è seguito un confronto sul tema “Indipendenza energetica e transizione green: la nuova geopolitica dell'energia” con Stefano Grassi, Capo gabinetto del Commissario europeo all’Energia, Kadri Simson e Massimo Nicolazzi, Senior Advisor Programma Sicurezza energetica ISPI. "L'Europa si è data l'obiettivo di arrivare al net zero al 2050. A poco più di due anni e mezzo dalla partenza del Green deal, l'impressione è che siamo nella direzione giusta ma i primi passi compiuti gettano luce sulle sfide che abbiamo davanti", ha affermato Grassi durante il suo intervento.

Nicola Molti, CEO di Edison, intervistato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, in occasione dei 140 anni di attività di Edison, ha commentato le difficoltà e le incertezze che emergono dall'analisi dell'"energia del futuro". La giornata è poi proseguita con il format “24 ore talks – il punto di vista dei protagonisti e le grandi interviste” che ha visto la partecipazione di Claudio Levorato, Presidente Gruppo Rekeep; Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy Statkraft; Luca Conti, Chief Sales & Delivery Officer E.ON; Erminio Polito, Executive Director Energy & Utilities Minsait Italia e Domenico Marinelli, Head of Project Development EDPR Italia.

L'intervista di affaritaliani.it a Luca Conti, Chief Sales & Delivery Officer E.ON

Luca Conti, Chief Sales & Delivery Officer E.ON ha dichiarato, in merito alle opportunità che le CER possono offrire in termini di transizione energetica: “Ci sono due principali opportunità: il tradizionale autoconsumo collettivo e la comunità energetica vera e propria. Si parla di autoconsumo collettivo, per esempio, quando all’interno di uno stesso edificio c’è la possibilità di condividere l’energia prodotta da un unico impianto fotovoltaico. La comunità energetica vera e propria, invece, riguarda un’area più ampia: un’azienda che ha le condizioni favorevoli per installare un impianto fotovoltaico, massimizza la superficie dell’impianto così da aumentare la produzione di energia e poter condividere l’energia prodotta in eccesso con le realtà più piccole che la circondano”.