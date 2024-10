Italo: presentata la nuova 'Lounge Italo Club' alla stazione di Milano Centrale

Italo presenta a Milano Centrale la nuova 'Lounge Italo Club', l'obiettivo è rendere l'esperienza di viaggio sempre più confortevole

Italo ha ufficialmente inaugurato la nuova Lounge Italo Club presso la stazione di Milano Centrale, un ambiente esclusivo e rinnovato pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Alla cerimonia di apertura erano presenti numerosi VIP del panorama italiano, tra cui Massimo Boldi, Ambra Angiolini, Matilde Brandi, Francesca Manzini ed Enzo Miccio, che hanno celebrato il taglio del nastro in questo nuovo spazio dedicato.

La Lounge Italo Club, situata al piano superiore della stazione, si distingue per il design moderno e luminoso, caratterizzato da ampie vetrate che offrono una vista panoramica sui binari. Questo spazio è concepito per permettere ai viaggiatori di attendere il proprio treno in totale comfort, con la possibilità di lavorare o semplicemente rilassarsi. I servizi offerti includono Wi-Fi gratuito, quotidiani e un servizio di ristorazione espressa, rendendo l’attesa un momento piacevole e produttivo.

Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo, ha sottolineato l’importanza della Lounge come parte della strategia aziendale più ampia: “Siamo il primo gruppo intermodale in Europa, colleghiamo tutta Italia con i nostri treni e grazie ai bus Itabus ora raggiungiamo anche l’estero. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma in grado di integrare diversi servizi di viaggio, ampliando le sinergie tra i diversi mezzi di trasporto”.

La nuova Lounge è un passo significativo verso l’ampliamento dei servizi di Italo, che da metà mese ha avviato il proprio debutto internazionale, collegando città italiane a Lubiana e Zagabria grazie all’interconnessione tra treni e bus. La Rocca ha anche evidenziato come l’ingresso di MSC nell’azionariato di Italo abbia arricchito ulteriormente l’offerta, in sinergia con altre aziende del gruppo, come SNAV, GNV e MSC Crociere. Questo nuovo spazio si inserisce nel contesto di un continuo investimento nella rete di trasporti, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio sempre più intuitiva e accessibile, con la pianificazione di una piattaforma che integri tutti i servizi di viaggio, e un occhio attento all'innovazione tecnologica, anche attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.