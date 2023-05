Italy Insurance Forum, Octo Telematics e la gestione digitale dei sinistri

Italy Insurance Forum, Octo Telematics: la mobilità connessa tra Machine Learning e Intelligenza Artificiale

È giunta al termine la 10ª edizione di Italy Insurance Forum, l’appuntamento organizzato da IKN Italy che riunisce i protagonisti della filiera assicurativa, compagnie, insurtech e broker con lo scopo di riportare la loro testimonianza in un momento di costante cambiamento per il Paese dal punto di vista assicurativo. Nella giornata del 10 maggio, partendo dal discorso su un importante pilastro assicurativo come il Claim Management, si è sviluppata la tavola rotonda "Come perfezionare la gestione digitale dei sinistri per migliorare la percezione del cliente nel processo di liquidazione?", che ha portato all'attenzione dei partecipanti i problemi che spesso vengono riscontrati nelle modalità di denuncia, auto perizia e verifica dei sinistri, nonché una riflessione sull'importanza di trovare un giusto equilibrio tra componente umana e digital nei processi.