JAKALA: innovazione e customer experience nel Pharma Retail

JAKALA presenta 'La Customer Experience nel mondo Pharma Retail': focus su dati e tecnologie digitali per l'engagement

Si è tenuto oggi a Milano, presso Le Village, l’evento “La Customer Experience nel mondo Pharma Retail”, organizzato da JAKALA, leader europeo nella data-transformation e partner di riferimento per l’innovazione delle aziende del settore Pharma & Life Sciences. L'incontro ha offerto ai professionisti del settore un momento di riflessione sulla crescente rilevanza della Customer Experience (CX) nel mondo Pharma e Consumer Health, un tema sempre più centrale per distinguersi in un mercato in rapida evoluzione e caratterizzato da una crescente competitività.

Al centro del dibattito, l’utilizzo dei dati e delle tecnologie digitali per ottimizzare le interazioni con medici, farmacisti, pazienti e consumatori, puntando a creare esperienze più coinvolgenti e personalizzate per ciascun target. Armando Inserra, Head of Pharma di JAKALA, ha sottolineato come l’attenzione alla CX sia diventata un fattore cruciale nelle decisioni di business: "Non è più solo una leva strategica, ma un vero vantaggio competitivo. Oggi, per il mondo Pharma e Consumer Health, comprendere il comportamento dei clienti, personalizzare contenuti e relazioni e utilizzare i dati in modo intelligente sono fattori chiave per guidare decisioni aziendali efficaci e creare valore nel lungo termine".

L’evento ha ospitato due J-Talks moderati dal giornalista del Sole24Ore Giampaolo Colletti, dedicati all’integrazione dei dati nelle strategie aziendali e all'evoluzione del Customer Engagement. Il primo panel, intitolato “Dal Dato agli Insight”, ha visto la partecipazione di esperti come Fabio D'Ovidio, Head of Location Intelligence di JAKALA, e Alessia Brandimarte, Commercial Project Manager di Hippocrates, tra gli altri. I relatori hanno discusso dell'impatto dei Location Analytics nell'ottimizzazione delle strategie di trade e drive-to-store, evidenziando come l'uso mirato dei dati possa affinare i modelli di segmentazione e targeting. Si è messo in evidenza anche il Multistakeholder Engagement, che coinvolge medici, farmacisti, pazienti e consumatori, dimostrando come il canale farmacia abbracci un pubblico altamente eterogeneo.

Il secondo panel, “Dagli Insight all’Engagement”, ha visto la partecipazione di figure chiave come Giorgio Sacconi, Managing Director Digital & Media di JAKALA, Nicola Arici, Group Marketing Director Retail di Named Group, Matteo Colonna, Global Omnichannel & Digital Transformation Lead di Astellas, Giordana Cortinovis, Customer Experience, Lina Noschese, Marketing & Communication Director di TEVA, Marco Morandi, Data & Strategic Insight BU Director di Consulcesi Homnya e Selene Vasco, Digital & Omnichannel Lead di J&J Innovative Medicine. In questa sessione si è discusso dell’uso delle tecnologie digitali, tra cui l’Intelligenza Artificiale (AI) e la Generative AI, per migliorare la personalizzazione dei contenuti e aumentare l'efficacia delle strategie di engagement. L’attenzione si è concentrata sulla multicanalità come leva di ingaggio per gli informatori scientifici, evidenziando le diverse fasi di maturità delle piattaforme in base al livello di digitalizzazione dei player coinvolti.