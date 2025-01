JAKALA, SBAM: la nuova campagna per Carrefour "Bollami" diventa un tormentone

JAKALA, SBAM: la canzone “Comprami” diventa "Bollami" per la campagna di Carrefour che trasforma gli sconti in un fenomeno virale

Diffusa con successo la nuova campagna pubblicitaria "Bollami", firmata da SBAM Creative Agency per Carrefour Iper. Con una rivisitazione dell'iconica canzone "Comprami" di Cristiano Minellono e Renato Brioschi, la promozione "Sconti Fai Da Te" si trasforma in un vero fenomeno virale, portando nei supermercati un mix di leggerezza, musica e creatività.

L'idea alla base della campagna è semplice ma geniale: i clienti possono applicare i palloncini colorati ai loro prodotti preferiti, ottenendo subito lo sconto in cassa. Un format che unisce interattività e convenienza, rendendo lo shopping un'esperienza coinvolgente. Tommaso Fincati, Head of Entertainment di SBAM, spiega che la scelta di un brano musicale così noto è stata dettata dalla volontà di creare qualcosa di irresistibile, che rimanesse impresso nella mente delle persone e le accompagnasse anche fuori dai punti vendita.

Il video pubblicitario, trasforma la canzone "Comprami" in "Bollami" e vede protagonisti quattro prodotti animati intenti a ballare tra gli scaffali ea muoversi con i carrelli, ha conquistato il pubblico, trasformandosi in un vero tormentone. “Perché, in fin dei conti, oggi le persone hanno voglia di leggerezza”, aggiunge Giorgio Bologna, Head of Creative di SBAM. “E poter scontare i prodotti che vuoi tu semplicemente applicandoci un bollino colorato, rende felici. E quando si è felici, si canta e si balla. Anche in un ipermercato. L’insieme di questi elementi rende la promozione memorabile, indimenticabile: un vero tormentone”.

La campagna "Bollami" è stata lanciata su tutto il territorio nazionale con una strategia omnicanale che ha coinvolto sia i media tradizionali che le piattaforme digitali. Oltre agli spot video da 30 e 15 secondi, sono stati creati contenuti brevi e virali, tra cui meme, GIF e caroselli, distribuiti su Meta, YouTube, TikTok e altri canali digitali. La canzone "Bollami" è stata inoltre inserita su Spotify e nelle radio dei punti vendita Carrefour Iper, accompagnando la spesa dei clienti con un sound accattivante e coinvolgente.

L'operazione creativa è stata curata da un team d'eccezione di SBAM , agenzia creativa “super-powered” di JAKALA , con il supporto della casa di produzione Erazero . Tra le figure chiave che hanno contribuito alla realizzazione del progetto figurano Luca Grelli, Chief Creative Officer, Giorgio Bologna, Head of Creative, Tommaso Fincati, Head of Branded Entertainment, e un team di creativi, strategist e project manager che hanno lavorato con l'obiettivo di trasformare un'operazione promozionale in un evento virale.

Grazie a una combinazione esplosiva di creatività, musica e interazione, "Bollami" ha trasformato una semplice promozione commerciale in un evento culturale. La campagna dimostra come il giusto mix di intrattenimento e strategia possa rendere memorabile un'operazione di marketing, coinvolgendo il pubblico e rafforzando il legame tra il brand ei consumatori.