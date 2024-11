Leonardo e Bristow, insieme per il supporto e l’addestramento degli elicotteri AW139 e AW189

Leonardo e Bristow, firmato accordo di lungo periodo per servizi di supporto e addestramento per gli elicotteri AW139 e AW189

Bristow Group, leader mondiale nel volo verticale innovativo e sostenibile, e Leonardo, azienda di riferimento nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza, hanno firmato una serie di accordi strategici a lungo termine per migliorare il supporto e l'addestramento della flotta globale di elicotteri AW139 e AW189 di Bristow. Questi accordi decennali rafforzano ulteriormente la collaborazione tra le due aziende, garantendo continuità nelle operazioni di volo nei mercati chiave.

Gli accordi prevedono assistenza tecnica avanzata per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) e per elicotteri dedicati al supporto del settore energetico, con soluzioni su misura per massimizzare l'efficienza. È stato inoltre concordato un contratto a lungo termine per l’addestramento al simulatore di AW189 presso Aberdeen, in Scozia, destinato a supportare la formazione dei piloti. A partire dal 2026, sarà installato un simulatore di volo per l’AW139 presso la stessa sede, affiancando l’attuale simulatore di AW189 e completando così l'infrastruttura di addestramento per la flotta operativa nel Mare del Nord.

A supporto della flotta globale di Bristow, l’accordo prevede un sistema di gestione avanzata che copre indicatori di prestazione, gestione dell'inventario, formazione, monitoraggio dello stato di salute dei componenti degli elicotteri e altri servizi offerti da Leonardo. Inoltre, Bristow annuncia l’introduzione di quattro nuovi elicotteri AW189, il cui ingresso in servizio è previsto tra il 2025 e il 2026. Questi nuovi mezzi, parte di un ordine con opzioni formulato a inizio 2024, aumenteranno la flessibilità operativa e la diversificazione della flotta.

Stu Stavley, Chief Operating Officer per Offshore Energy Services di Bristow, ha dichiarato: "Questi accordi sono in linea con i nostri obiettivi strategici di miglioramento delle capacità operative e soddisfazione delle richieste contrattuali. La firma di questi accordi di lungo termine garantirà la nostra capacità di rispondere alle esigenze in evoluzione delle operazioni governative e dell’industria energetica".

Paul de Jonge Van Ellemeet, SVP Helicopter Commercial Market Development & Global Accounts di Leonardo, ha aggiunto: "Il rinnovo dell’accordo per i servizi di supporto e addestramento degli AW139 e AW189 dimostra il nostro impegno a fornire soluzioni d’avanguardia. Offrendo copertura completa dei componenti, supporto tecnico localizzato, accesso a simulatori e corsi avanzati, garantiamo la massima efficienza e sicurezza operativa per la flotta Bristow in espansione".